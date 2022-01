Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1358

Prof. dr. sc. Dubravko Horvat na predavanju ‘Kako najbrže putovati kroz prostorvrijeme’ 28. listopada prošle godine (foto iz arhive Future Huba Križevci)

U Temi Krugova počinjemo preslušavati predavanje profesora dr. sc. Dubravka Horvata Kako najbrže putovati kroz prostorvrijeme koje je održano 28. listopada prošle godine navečer u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković”. Bilo je to znanstveno-popularno predavanje za sve zainteresirane građane.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Gdje stanuju srca Danijele Pavlek i Angele Turkalj Vidaković, knjiga za mlade je Alkar: (Prema pripovijesti Alkar Dinka Šimunovića) Josipa Jukića, na odjelu beletristike Svojevrsna: Romanček Sandre Antolić, a na stručno-znanstvenom odjelu Vrijedne kosti Marija Šlausa.



Na današnji datum rođeni su William Somerset Maugham, Virginia Woolf i George Orwell, Ivan Bjelovučić prvi preletio Alpe, osnovana je Liga naroda, umrli su Ivan Vučetić i Glenn Theodore Seaborg.



U Vijestima Krugova spominju se program Obzor Europa, otkriveni vrijedni nalazi stare Salone, te ovogodišnja Noć muzeja. Najavljujemo događaje na projektu Future Hub Križevci, te predstavljanje jedne knjige križevačkog ogranka Matice hrvatske.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo jedno otkriće koje je omogućio svemirski teleskop Hubble, uspješan dolazak svemirskog teleskopa James Webb na njegovo odredište u svemiru, te izložbu o meteoritu Križevci koja ostaje otvorena do kraja siječnja i može se razgledati svakoga radnoga dana od 17 do 19 sati u prostorima Kozmološkog centra u Križevcima (pored parkirališta iza Gradske knjižnice “Franjo Marković”).



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Gioacchina Rossinija, Felixa Medelssohna, Aleksandra Skrjabina, Richarda Wagnera i Parnog valjka.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1358 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 25. siječnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!