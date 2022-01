Karatisti KTC-a osvojili tri medalje na međunarodnom turniru

Karatisti križevačkog KTC-a s tri su medalje na međunarodnom karate turniru 1. Grand Karate Fun proteklog vikenda u Zagrebu uspješno otvorili novu natjecateljsku godinu. Nastupila su 253 natjecatelja iz 38 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Italije, a među njima i četvero iz KTC-a.

Mia Dvorski osvojila je srebrno odličje u kategoriji djevojčice 10, 11 i 12 godina do 39 kg, Leona Lugomer bila je brončana u kategoriji 8, 9 i 10 godina do 35 kg. Od dječaka je Karlo Habjanović bio brončani u kategoriji 12, 13 i 14 godina do 49 kg, a Filip Komarica osvojio je peto mjesto u kategoriji 12, 13 i 14 godina do 44 kg.