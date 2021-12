Prosinačke aktivnosti na Future Hubu

Future Hub Križevci pripremio je brojne zanimljivosti za prosinac – od kontinuiranih programa za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente do znanstveno-popularnih predavanja i radionica socijalnih vještina za odrasle. Za studente i sve one koji traže posao namijenjena je radionica pisanja životopisa i pripreme za razgovor za posao, dok je za one koji žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine u pripremi je radionica pod nazivom Svjesnija komunikacija – šalabahter za svakodnevicu. Sve aktivnosti su besplatne i potrebna je samo prijava putem stranice projekta, predavači su priznati stručnjaci u svome području, a po završetku programa polaznici dobivaju certifikate.

Future Hub Križevci – kalendar aktivnosti za prosinac

1.12. srijeda u 19: Osnove elektrotehnike kroz praksu i eksperimente, prostor FHK

3.12. petak u 19: Radionica socijalnih vještina: Kako dobiti željeni posao? Radionica izrade životopisa i pripreme za razgovor za posao I, prostor FHK

4.12. subota u 11: Radionica socijalnih vještina: Kako dobiti željeni posao? Radionica izrade životopisa i pripreme za razgovor za posao II, prostor FHK

4.12. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

6.12. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

7.12. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

8.12. srijeda u 19: Osnove elektrotehnike kroz praksu i eksperimente, prostor FHK

11.12. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

13.12. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

14.12. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

15.12. srijeda u 19: Osnove elektrotehnike kroz praksu i eksperimente, prostor FHK

17.12. petak u 19: Radionica socijalnih vještina: Svjesnija komunikacija – šalabahter za svakodnevnicu I, prostor FHK

18.12. subota u 9: Radionica socijalnih vještina: Svjesnija komunikacija – šalabahter za svakodnevnicu II, prostor FHK

18.12. subota u 17: Fizika Svemira, prostor FHK

18.12. subota u 18.30: Projekcija filma, prostor FHK

20.12. ponedjeljak u 19: Programiranje računalnih igara uz Python, prostor FHK

21.12. utorak u 17: Radijska emisija “Ne dirajte mi krugove”, Radio Križevci, 96.6 MHz

22.12. srijeda u 19: Osnove elektrotehnike kroz praksu i eksperimente, prostor FHK

23.12. četvrtak u 19: Javno Znanstveno-popularno predavanje

