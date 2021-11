TZ Kalnika pred gašenjem, Kešer optužuje Gjigaš

“Olinka Gjigaš je imala i u moje vrijeme pretenziju ukidanja svih turističkih zajednica osobito Kalnika i Sv. Petra Orehovca, no tada joj to nije uspjelo jer to nismo dopustili kolega Franjo Poljak i ja. Gospođa Gjigaš imala je cilj osnovati turističku zajednicu područja, no to joj je palo u vodu jer moja administracija nije vidjela interes da Kalnik bude u takvom braku. Kruno Đurec, današnji kalnički načelnik, ima odgovornost zaustaviti suludi pohod Gjigašice na egzekuciju TZ Kalnik“, uzvraća Kešer.