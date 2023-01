Raspored filmskih projekcija u Kinu Križevci

Večeras u 20 sati u Kinu Križevci igra napeti akcijski triler Opasan let u kojem se Gerard Butler i Mike Colter bore za opstanak. Priča prati pilota zrakoplova koji je prisiljen na hitno slijetanje nakon sve gorih vremenskih uvjeta koji mu onemogućavaju da nastavi svoj let. No bijeg od elementarnih nepogoda odvede ga u drugu vrstu nepogode: u ratnu zonu usred džungle.

U subotu u 17 sati i u nedjelju u 16 prikazuje se animirani film, treći dio serijala Priče iz skrivenog grada pod nazivom Neustrašiva Dina. Vječno optimistična kuoka po imenu Dina ima nemoguć san – pobijediti u Najstrašnijim igrama na svijetu. Skriveni grad vrvi od priprema za Najstrašnije igre na svijetu, globalni spektakl u stilu Olimpijskih igara koji dočekuje najžešće, najsmrtonosnije i najstrašnije životinje iz cijelog svijeta koje se natječu za željnu titulu Najstrašnije životinje na svijetu. Ljupka i nasmijana kuoka po imenu Dina ima kolosalan san; postati NAJstrašnija životinja na svijetu! Nevoljko zamolivši pomoć drskog bivšeg prvaka, morskog krokodila po imenu Frankie, Dina mora prihvatiti sve izazove ove slavne igre. Njezin je cilj nadvladati sve natjecatelje i dokazati svom gradu da pravi šampioni dolaze u svim veličinama.

U subotu u 20 sati prikazuje se film s Brendanom Fraserom u glavnoj ulozi, u režiji Darrena Aronofskog. Riječ je o drami Kit koja je lani na Venecijanskom filmskom festivalu dobila pohvale filmskih kritičara i publike, koja ga je nagradila višeminutnim ovacijama. Priča govori o povučenom učitelju engleskog, ozbiljno pretilom, koji se bori sa zdravstvenim problemima te se pokušava ponovno povezati sa svojom otuđenom sedamnaestogodišnjom kćeri. Nju i njezinu majku ostavio je prije mnogo godina, zbog veze s muškarcem.