Obilježena 30. obljetnica osnivanja 3. pješačke bojne 117. brigade Križevci

Križevačka 3. pješačka bojna 117. brigada obilježila je u subotu 27. studenog 30. obljetnicu svog osnivanja.

Program obilježavanja započeo je kod novog spomenika u Ulici Franje Tuđmana „Ponos branitelja – u znaku križa“ gdje su pripadnici 3./117. brigade, predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Igor Frbežar, predsjednik nekadašnje Općine Križevci Stjepan Palijan, predsjednik Odbora za branitelje Grada Križevaca Božo Lazar te predstavnici Koordinacije udruga branitelja proizašlih iz Domovinskog rata položili vijenac i zapalili svijeće u znak sjećanja na sve poginule branitelje.

Nakon polaganja vijenaca molitvu je predvodio župnik župe sv. Barbare u Carevdaru velečasni Dominik Jaić.

Na ustroj križevačke 3./117. osvrnuo se ratni zapovjednik ove postrojbe pukovnik Zvonko Beljo istaknuvši kako je 3. Pješačka bojna ostvarila zapaženo mjesto u Domovinskom ratu, te kako je za godišnjicu ove bojne određen 8. rujna s obzirom da se tog dana okupilo 114 dragovoljaca ZNG-a.

„Okupili smo se, stoga danas, upravo da bi podsjetili na tu hrabrost i jedinstvo koji su nas učinili pobjednicima i na tom putu ostavili velike žrtve za ovako mali grad, a naša ih je postrojba dala najviše što danas mnogi zaboravljaju,“ naglasio je ratni zapovjednik pukovnik Beljo dodavši da je kroz redove ove postrojbe prošlo oko 1000 pripadnika bivše općine Križevci, a poginulo ih je 17.

Povodom ove obljetnice predsjednik tadašnje Općine Križevci Stjepan Palijan istaknuo je:„Ova postrojba svoj korijen vuče iz 1990. godine kada je prvih dvadesetak bojovnika prisegnulo pred mnom da će ako treba po cijenu svog života braniti Hrvatsku. To je bilo u listopadu 1990. godine, to je jezgra i srce ove postrojbe kada nitko baš nitko nije mogao znati što će i kako će biti. To je ono što vam nitko ne može oduzeti, a volio bih da se prenosi dalje na mlade generacije.“

U ime gradonačelnika Marija Rajna okupljene branitelje pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Igor Frbežar istaknuvši: „Prije 30 godina naš grad bio je među prvima u Hrvatskoj koji je oslobodio vojne objekte – vojarnu Kalnik i skladište naoružanja u Širokom Brezju, a značajan doprinos dali ste vi pripadnici 3. bojne 117. brigade čiju obljetnicu danas obilježavamo. 1991. godine ostavili ste svoje obitelji, svoje supruge, djecu, roditelje, te odlučno, hrabro i u zajedništvu krenuli u Domovinski rat, na razna bojišta te izborili našu Domovinu. Neizmjerno smo zahvalni na vašem činu, na vašem doprinosu u Domovinskom ratu.“

Križevačka 3. pješačka bojna 117. brigada je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njenih pripadnika u Domovinskom ratu, a pored toga pripadnicima su ove godine dodijeljena odlikovanja Predsjednika Republike Hrvatske.