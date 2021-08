Matija Berend tijesno poražen u osmini finala Europskog kadetskog prvenstva u boksu

U tijeku je Europsko kadetsko prvenstvo u boksu, a posebno nas veseli da je na njemu predstavnika imao i naš grad. Nastupio je Križevčanin Matija Berend, no svoj je nastup završio u osmini finala, gdje je u kategoriji do 54 kilograma izgubio podijeljenom odlukom od Talijana Christiana Romasina. Suci su meč bodovali 4:1 za talijanskog reprezentativca.

Kako nas je izvijestio njegov trener Hrvoje Pečarić, u izjednačenoj borbi Matija je pokušavao s distance primiriti eksplozivnog i napadački orijentiranog Talijana, koristio je prednost u visini i dužini ruku, no talijanski predstavnik stekao je naklonost sudaca većom agresivnošću i stalnom inicijativom kojom je sa po 4:1 dobio prve dvije runde. U trećoj rundi naš Matija pokušao je većom agresivnošću preokrenuti meč, dobio je treću rundu također s rezultatom 4:1, no to nije bilo dovoljno za ukupnu pobjedu i prolazak u četvrtfinale EP-a.

Usprkos tijesnom porazu, Berend zaslužuje čestitke za maksimalnu borbenost i srčanost i hrabri nastup na EP u Sarajevu. Za kraj spomenimo kako Berend trenira u Boksačkom klubu Ronin pod paskom trenera Hrvoja Pečarića.