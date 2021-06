Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1332

Promatranje pomrčine Sunca u Križevcima prije pet dana, 10. lipnja 2021. (foto Silvia Novosel)

U Temi Krugova slušamo posljednjih petnaestak minuta predstavljanja monografije o hrašćinskom meteoritu na 5. Hrašćinskom astru, festivalu koji u četrdesetak dana, od 21. svibnja do Međunarodnog dana asteroida, 30. lipnja, raznim programima obilježava 270. obljetnicu pada Meteorita Hrašćina, 26. svibnja. O knjizi je 22. svibnja ove godine u kuriji Njeguš u Trgovišću govorila autorica Tatjana Kren. Na nekoliko se stranica spominje i križevački meteorit. Autorica u ovom dijelu snimke odgovara na pitanja posjetitelja.



Na današnji datum rođen je Hugo Eugenio Pratt, potpisana je Magna carta libertatum, odigrala se Kosovska bitka, Benjamin Franklin je dokazao da je munja elektricitet, umrli su Kazimir Ostrogović i Antun Vrančić.



U Vijestima Krugova govorimo o filmu Tko pjeva zlo ne misli, o izložbi Igre i igračke – svjedoci vremena, o izložbi hladnog oružja Osmanlija u Splitu, o naselju iz neolitika pronađenom u moru ispred Korčule, najavljujemo predavanje o ljekovitom i aromatičnom bilju u Križevcima, a pratimo i zbivanja na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo prošlu pomrčinu Sunca, pojavu nove u Herkulu, novosti na Marsu, najavu drvenoga satelita (!), skorašnji let turista do ruba svemira, te praćenje taljenja ledenjaka iz svemira.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Louis-Claudea Daquina, Franje Krežme, Edvarda Griega, Elle Fitzgerald, te grupa Joy Division i Santana.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1332 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 15. lipnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!