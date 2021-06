Radno vrijeme trgovačkih centara na Tijelovo: KTC jedini ne radi, Plodine do 22 h

Danas se u Hrvatskoj obilježava blagdan Tijelova, koji je u našoj zemlji neradni dan. No, kako to vrlo često biva, bit će to radni dan za brojne djelatnike trgovačkih centara diljem Hrvatske, pa tako i Križevaca.

Jedini je izuzetak KTC, koji danas neće raditi, kao što, uostalom, ne radi niti nedjeljama. S druge strane, LIDL je na svojim web stranicama objavio kako će njihova trgovina u Križevcima imati radno vrijeme kao što ga inače imaju nedjeljom – od 8 do 14 sati.

Jedan sat više odradit će zaposlenici Eurospina, koji će na poslu biti od 8 do 15 sati. Punih osam sati odradit će zaposlenici SPARA, koji će biti otvoren od 7 do 15 sati.

Kao što to vrlo često biva na neradne dane, najduže će raditi zaposlenici Plodina. Njihovo je radno vrijeme kao i nedjeljom, odnosno od 7 do čak 22 sata.