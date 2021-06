Parkiranje uskoro neće biti besplatno

Kraj je besplatnom parkiranju na parkiralištima u centru grada koja su pod koncesijom. Nakon šest mjeseci, naplata počinje u sljedećih desetak dana, doznaje Križevci.info.

Grad Križevci je, podsjetimo, krajem 2020. raspisao natječaj za koncesiju jer je dotadašnjem istekao ugovor. U postupku javne nabave za koncesionara na deset godina odabrana je tvrtka Crtorad, čija je ponuda ocijenjena kao financijski povoljnija od one tvrtke Poslovni sistemi Tilia. Međutim, Tilia se na tu odluku žalila pa je slučaj završio na Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave koja je, još u veljači, nakon provedenog postupka odbila žalbu kao neosnovanu. Nakon toga, Tilia više nije imala pravo žalbe, mogla je samo pokrenuti spor pred Visokim upravnim sudom. Za to vrijeme u Križevcima se parking nije naplaćivao, no zato je bilo nemoguće pronaći slobodno mjesto na parkiralištima u centru grada i okolnim ulicama.

Novi koncesionar obvezao se uvesti i sustav javnih bicikala, a tražene su i povlaštene karte za stanare zgrada uz naplatna parkirališta, kao i moguć godišnji zakup parkirnih mjesta uz određene uvjete. Kako će to funkcionirati, gdje će i kako građani kupovati godišnje karte, pitali smo tvrtku Crtorad, no do zaključenja teksta odgovor nije došao. Zanimalo nas je i što je s najavljenim gradskim biciklima i kada će ih građani moći koristiti.

Inače, poduzeće Crtorad prešlo je u vlasništvo poduzeća Best in Parking i promijenilo sjedište iz Varaždina u Zagreb. Nova tvrtka vlasnik je desetak poduzeća koja se bave naplatom parkiranja u Zagrebu i u drugim gradovima. Prema ugovoru, parkiranje su trebali početi naplaćivati od početka ove godine i to po cijeni od dvije i četiri kune po satu.