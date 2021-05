Dječji vrtić Križevci će ove godine zaprimati Zahtjeve za upis putem online aplikacije

Dječji vrtić Križevci će ove godine zaprimati Zahtjeve za upis putem on-line aplikacije e-Upisi od 25. svibnja 2021. do 3. lipnja 2021. Online aplikaciji za e-upis moći će pristupiti svaki roditelj/skrbnik koji ima pristup internetu te je korisnik usluge e-građani. Roditelji koji to neće biti u mogućnosti moći će doći u vrtić u unaprijed dogovorenom terminu i za njih će to učiniti osobe ovlaštene kao administrator u procesu e-Upisa.

Rodni list za dijete koje se upisuje u vrtić, potvrde o prebivalištu za dijete i roditelje te potvrde o zaposlenju roditelja nije potrebno vaditi za podnošenje Zahtjeva za upis, već će ih aplikacija za upis sama pronaći putem sustava e-građani. Potrebna je samo dokumentacija kojom se ostvaruju bodovi za prednost pri upisu:

1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta ili smrtni list za roditelja preminulog od posljedica Domovinskog rata

2. za dijete roditelja s invaliditetom – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta

3. za dijete samohranog roditelja –dokaz o samohranosti (rodni list djeteta/ smrtni list za preminulog roditelja/ potvrda o nestanku drugog roditelja/ Rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi/ dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora)

4. za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika)

5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – Rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina priložiti rodni list ili izvadak iz matice rođenih

7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje o pravu na doplatak za djecu

8. za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju

9. za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Te dokumente bit će potrebno skenirati i učitati ih na za to predviđenim mjestima.

Roditelji koji će dolaziti u vrtić za podnošenje Zahtjeva moraju sa sobom imati:

1. rodni list za dijete za koje se predaje Zahtjev (može biti fotokopija ili stariji rodni list)

2. osobne iskaznice za oba roditelja/skrbnika ili samo svoju ako je samohrani roditelj

3. ispunjen Obrazac za inicijalni razgovor 2021.

4. svu ostalu dokumentaciju koja je gore navedena, a kojom se ostvaruje pravo prednosti pri upisu

5. za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije, nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja ili rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o njezi djeteta s težim smetnjama u razvoju

6. dodatna medicinska, psihološka, logopedska dokumentacija ako postoji