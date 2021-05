Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

KAKO USPJETI U SMRTI: ANTIMETODA ZA ŽIVLJENJE / Fabrice Hadjadj; [prijevod Ivana Šojat]. – Split: Verbum, 2020.

Nismo mi ti koji uspijevamo u svojoj smrti, ona se sama za nas pobrine. Međutim, na nama je da se i mi pobrinemo za nju. Što znači uspjeti u smrti? Zanosno, s puno humora i zaigranosti, ali i sasvim istinito i iskreno, Fabrice Hadjadj poziva nas da prijeđemo iz udobnosti u borbu, da odaberemo život usprkos tome što umiremo i da umiremo kako bismo uistinu živjeli.

Želiš li uspjeti u životu? Jao! Ako bi i uspio, teži bi bio kraj: posljednji bi te sat otrgao od toga tako dragog stečenog položaja. Međutim, ispitaj svoje srce, dozovi svoje dječje snove… Nije to utjeha koju tražiš, već junačka egzistencija: biti vitez, umrijeti za pravdu, dati život za druge!

Pozor! Ova knjiga želi probuditi upravo tvoj prvotni poziv! Za razliku od priručnika samopomoći koji postojanje svode na recepte za uspjeh, autor nudi antimetodu kojom možemo prihvatiti i neuspjeh i strah te se otvoriti onomu što nas nadilazi.

Jer, paradoksalno, društvo koje bježi od smrti može stvoriti samo kulturu smrti dok društvo koje ju prihvaća stvara kulturu života. Moramo odabrati između obične, otužne i neizbježne smrti i radosna i ispunjena života. Nema druge alternative: umrijeti ili dati svoj život za ono što vrijedi.

Oštar, provokativan i dubok, Fabrice Hadjadj, poznati francuski filozof i intelektualac, ovom knjigom progovorio je o smrti kao o životnoj prilici za svakoga od nas.

https://verbum.hr/kako-uspjeti-u-smrti

BELETRISTIKA

TYLL / Daniel Kehlmann; prevela s njemačkoga Snježana Božin. – Zaprešić: Fraktura, 2020.

On je varalica, putujući zabavljač, lakrdijaš. Rukovanje mu je poput pakta s vragom, osmijeh poput pukotine u oblacima; on vas sada promatra, a kad se okrenete – više ga nema. On je Tyll Ulenspiegel!

U romanu Tyll Daniel Kehlmann legendarnog njemačkog junaka uvodi na pozornicu Tridesetogodišnjeg rata i svojim izvanrednim pripovjedačkim darom potvrđuje moć umjetnosti nad besmislenom brutalnošću povijesti. Kehlmannov Ulenspiegel rođen je kao mlinarov sin u malom selu početkom 17. stoljeća. Kad Crkva otkrije tajno zanimanje njegova oca za alkemiju i magiju, Tyll je prisiljen pobjeći, a pekarova kći Nele ga prati. Na putu kroz kontinent razoren religijskim ratovima susreće mnoge ljude, običan puk, ali i znamenite povijesne ličnosti: od žonglera Pirmina i lažnog jezuitskog učenjaka do prognanih češkog kralja Fridrika i kraljice Elizabete.

Jezovitim humorom i dirljivom humanošću Daniel Kehlmann, svjetski proslavljen autor uspješnica Mjerenje svijeta, Slava i F, ispisuje izniman suvremeni povijesni roman. Tyll je očaravajuća pustolovina lakrdijaša koji razotkriva ludost kraljeva i mudrost budala – priča o razaranju i zavodljivoj odluci umjetnika da nikada ne umre.

https://fraktura.hr/tyll.html

DJEČJI ODJEL

ZAŠTO SAM JA ČOVJEK? / [tekst] Crispin Boyer; [prijevod] Duško Čavić. – Zagreb: Egmont; 2019.

Želiš znati zašto? A zašto ne?

Knjiga je priručnik iz National Geographic Kids kolekcije koja donosi odgovore na više od 1000 pitanja.

Ovaj priručnik iz fiziologije čovjeka namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta i sadrži odgovore na pitanja poput: „Zašto izgledam tako kako izgledam?“, „Zašto mogu preživjeti bez nekih organa?“, „Zašto ponekad zijevamo?“, „Zašto imamo 10 prstiju?“, „Zašto se nije živjelo u piramidama?“, „Zašto plačemo kad režemo luk?“, „Zašto danas ne postoje praljudi?“, „Zašto se pitamo zašto?“ te mnoge druge zanimljivosti.

Nema glupih pitanja! Naizgled smiješna, čudna, ozbiljna ili neozbiljna, sva pitanja zaslužuju odgovore, a u kolekciji ZAŠTO? odgovori su potkrijepljeni stručnim informacijama i popraćeni sjajnim fotografijama!

Zanimljiva pitanja i još zanimljiviji odgovori potaknut će djecu na razmišljanje i traženje odgovora, ali zasigurno zainteresirati i mnoge roditelje.

KNJIGE ZA MLADE

BAČENA U VATRU / Elizabeth Acevedo; [prijevod s engleskog Marijeta Gal]. – Varaždin: Stanek, 2019.

Da se višestruko nagrađivana autorica ovog romana Elizabeth Acevedo trudila da svoju junakinju maturanticu Emoni Santiago uvalja u još veće probleme, teško bi joj uspjelo.

Emoni je s petnaest godina pri prvom seksu sa slatkorječivim Tyronom ostala trudna. Njena hrabra odluka da na svijet donese malu Emmu povukla je sa sobom opću osudu, donijela joj podrugljive poglede njenih vršnjaka, prezir Tyronovih roditelja, koji su uvjereni da dijete nije njegovo, i problem u školi kad nije uspjela uspješno uklopiti trudnoću i nastavu.

Uza sve to, ona živi s bakom od čije invalidnine jedva pokrivaju kraj s krajem. Majka joj je umrla pri porodu, a otac pobjegao na rodni Portoriko i prepustio svu brigu o svom djetetu baki Gloriji.

Emoni popodnevima radi u otužnoj hamburgernici, pohađa školu, a utjehu nalazi u svojoj dvogodišnjoj kćeri i stvaranju neobičnih recepata čije bogatstvo okusa ima čaroban efekt na one koji ih kušaju. To iz njih izvlači najdublje skrivene emocije.

Kada joj škola ponudi izborni predmet Španjolsko kulinarstvo, Emoni se nađe pred teškim izborom. Kako će uskladiti svoje obaveze sa zahtjevnim programom profesora Aydena, vrhunskog chefa i strogog učitelja? Pri tome joj nimalo ne pomaže novi učenik Malachi koji pokazuje ustrajan interes za preopterećenu djevojku s djetetom. A tu je još i studijsko putovanje u Španjolsku koje stoji više novca, nego što bi Emoni mogla uštedjeti.

Probijajući se kroz sve stereotipe koju ova komplicirana situacija nosi, Elisabeth Avecado je dočarala jedinstvenu junakinju. Ona svojim integritetom i beskrajnom toplinom, koju iskazuje prema svima, ruši predrasude i prepreke čistom upornošću i neobičnom strašću prema kuhanju.

Ova priča nosi u sebi toliko pozitivnog da je jednostavno ne možete ispustiti iz ruku. O tome svjedoče brojni osvrti u kojima je s najvišim mogućim ocjenama pohvaljen ovaj roman za mladež.

https://www.vbz.hr/book/bacena-u-vatru/