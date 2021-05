INTERVJU Goran Gregurek: Smanjit ću cijenu odvoza otpada do 25 posto

Kad je Goran Gregurek krajem ožujka, kao sedmi po redu, javno objavio da želi biti gradonačelnik Križevaca, obraćanje je započeo pitanjem: Zašto sad još i Gregurek? Kandidirao se, kaže, zato što vjeruje da može bolje od dosadašnje vlasti, no već započete projekte će nastaviti. Križevčani ga dobro znaju kao dugogodišnjeg direktora Komunalnog poduzeća, za čije vrijeme je izgrađena nova upravna zgrada u Cubincu u koju se uprava, ipak, nikad nije preselila. Njegov mandat obilježio je i višegodišnji spor poduzeća s Općinom Kalnik te preseljenje starog placa iz Ulice bana Jelačića u Grdenićevu. Ako postane gradonačelnik, ukinuo bi prirez, popravio pedagoške standarde u vrtićima i poboljšao materijalni status trenera u sportskim klubovima.

Slogan vam je „birajmo sposobne“, a prva poruka koju ste poslali kad ste najavili kandidaturu je da gradu treba neovisan gradonačelnik. Što ste time željeli poručiti i kako ćete, kao član stranke, uvjeriti građane da ste neovisni?

Slogan nije slučajno izabran. Moj zamjenik gospodin Tihomir Hodak i ja složili smo se da taj slogan najbolje opisuje ono što želimo građanima Križevaca poručiti, a to je da smo mi kandidati koji su svoje sposobnosti već dokazali na drugim poslovima. Kao što je poznato, bio sam uspješan privatni poduzetnik, a obavljao sam i javne poslove kao što je zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca. Najbolje bi sebe opisali kao javne dužnosnike „menadžerskog tipa“ jer tako i razmišljamo. Neovisni, znači da nismo, kako politički tako ni financijski, ovisni o političkim strukturama. Kampanju financiramo najviše iz „vlastitog džepa“, a manji dio daje Mreža nezavisnih lista tako da nikome nismo dužni bilo kakve protuusluge ili pogodovanja nakon izbora. Činjenica da smo članovi političke stranke to ništa ne mijenja.

Među prvim potezima, ako postanete gradonačelnik, najavili ste preslagivanje proračuna, a govorili ste i o transparentnosti poslovanja Grada. Što mislite o modelu kakav već postoji u nekim sredinama, recimo aplikacija koja građanima Bjelovara omogućava uvid u svaku potrošenu kunu iz gradskog proračuna?

Proračun je politika pretočena u brojke. Kada sam bio u Gradskom poglavarstvu Grada Križevaca početkom 2000. proračun je bio između 15 i 20 milijuna kuna. Postojale su tada, kao i danas, većina gradskih ustanova koje i sad postoje. Grad je i tada i u tim okolnostima uspijevao obavljati svoje funkcije. Danas je proračun između 115 i 120 milijuna kuna (realno!), a dižu se nažalost i krediti. Drugim riječima, taj balon se stalno napuhava. Do kada? Kad je riječ o transparentnosti, poznata je činjenica da je Grad Križevci dobio od Instituta za financije po kriteriju transparentnosti ocjenu 1 (za period od studenog 2019. do travnja 2020.). Križevci su jednini grad u RH s tom ocjenom. Smatram da nije slučajno što gradska vlast ne prikazuje sve troškove koji se po zakonu trebaju prikazivati. Na taj način možda žele sakriti podatke koji bi mogli otkriti da svoju predizbornu kampanju dijelom financiraju i iz gradskog proračuna. Zakon je propisao pravila što se tiče javne objave podataka (nije to nikakva posebnost Bjelovara), ali ako sad odete na web stranice Grada Križevaca nećete pronaći podatke o sklopljenim ugovorima za 2020. za što bi mogli platiti vrlo visoke kazne.

Jedini od svih kandidata obećali ste osjetno smanjenje cijene odvoza otpada i to za čak 25 posto. S obzirom na to da ste dvanaest godina vodili Komunalno poduzeće, temu poznajete. Je li smanjenje cijene odvoza moguće i hoće li to utjecati na kvalitetu usluge? Kako ćete to ostvariti?

Da budemo precizni, napisao sam 20 do 25 posto. Ne bih obećao nešto takvo da nisam potpuno siguran da je to ostvarivo. Pogledajte cjenik tvrtke u kojoj sada radim (Drava Kom d.o.o. Virje) i usporedite sa cijenama u Križevcima. Cijena odlaganja otpada koju tvrtka Drava Kom plaća odlagalištu Piškornica je, ovisno o vrsti otpada, oko 450 kuna po toni. Nasuprot tome, Križevci imaju vlastito odlagalište. Kalkulacija troškova rada odlagališta je negdje oko 50 kuna po toni. Mislim da su vaši čitatelji sve shvatili. Sve je krenulo nizbrdo kada je sadašnja gradska vlast počela kadrovirati i nepotrebno zapošljavati ljude kako drugdje tako i u Komunalnom poduzeću, a istovremeno je posljedično padala efikasnost tvrtke.

Najavili ste rješavanje problema neizgrađenih ili neuređenih nekretnina u centru. Kako vi predlažete rješavanje ovog, pogotovo nakon serije nedavnih potresa, velikog problema koji predstavlja i opasnost za prolaznike.

Čarobnog štapića nema. Međutim, kao što znamo, vlasništvo je istovremeno i pravo i obveza. Treba u razgovoru sa stvarnim vlasnicima početi rješavati nastalu situaciju. Treba ih podsjetiti na činjenicu da će biti odgovorni i oni ukoliko komad fasade padne nekome na glavu. Dakle, prvo razgovor, a onda drugi mehanizmi.

Atletska staza je gotova, obećano je uređenje stadiona, neki kandidati najavljuju kuglanu, drugi streljanu, a dio Vašeg programa je teniski centar i to kao šira sportsko-turistička priča. Što planirate?

Drago mi je da se stvaraju uvjeti za bavljenje sportom u gradu. S druge strane, srce me boli kad vidim igrališta pokraj dvorane u Potočkoj ulici o kojima nitko ne vodi brigu. Kada je riječ o dvorani za tenis sa četiri zatvorena terena, možda će to nekome zvučati pretjeranim, ali uvjeravam vas da je to ostvarivo kroz apliciranje projekta prema EU fondovima. Tako su mi govorili da je nemoguće izgraditi teniske terene i prostorije skoro bez ičije pomoći, pa sam uspio uz pomoć donatora i sponzora. Sada grad ima teniske terene na kojima se naša djeca bave ovim sportom. Poznajem stanje u tenisu i znam da postoji kronični nedostatak dvorana za tenis. Mi bi se tim projektom odmah pozicionirali na teniskoj karti ne samo RH, već i šire. Svi znamo da EU projekti trebaju „dobro ispričanu priču“ tako da se taj projekt mora cjelovito i predstaviti. Pa neće tenisači koji dođu u Križevce po cijele dane samo udarati lopticu. Trebat će im ponuditi razne kulturne, gastronomske i ine sadržaje, a oni su u pravilu i dobri potrošači. Neću ni govoriti o teniskim turnirima koji bi se ovdje odigravali i koji privlače vrlo velik broj ljudi. Prometna povezanost Križevaca izvrsno pogoduje razvoju i realizaciji tog projekta

„U Križevačkom gradskom vijeću osim stranke Mreža više nitko nije oporba. HDS je u tihoj koaliciji s vladajućima, a HDZ šuti“ – to je status s Facebook profila vaše stranke objavljen prije tri godine. Stojite li još uvijek pri tome?

U tom trenutku je to tako i izgledalo, ali ubrzo su se stvari počele mijenjati. Naš vijećnik i tada član Mreže, gospodin Gužvinec, odlučio je glasati za sve prijedloge gospodina Rajna, odnosno vladajuće koalicije, unatoč našim protivljenjima. Kasnije je ogranak Mreže u Križevcima raspušten, no nama je već učinjena politička šteta. Vidimo da se Gužvinec sada nalazi na Nezavisnoj listi za Gradsko vijeće gospodina Rajna, što govori samo za sebe.

Mreža je dosad imala jednog vijećnika, krajem mandata je ostala bez njega. S kakvim rezultatom za Gradsko vijeće biste bili zadovoljni i tko su potencijalno vaši koalicijski partneri?

Vidim da je licitiranje mandatima jako uzelo maha. Aktualni gradonačelnik tvrdi da će sam osvojiti vijeće, SDP najavljuje 6 mandata, itd. Kao što znamo, broj vijećnika u Gradskom vijeću smanjen je s 21 na 19 vijećnika pa će trebati više glasova za jedan mandat. Neki analitičari tvrde da će biti manja izlaznost, što bi me jako ražalostilo. S obzirom da smo dosad imali jednog vijećnika, svako povećanje smatrali bismo dobrim rezultatom. Građani su ti koji odlučuju, iako često kažu da njihov glas nije važan. Upravo je suprotno, baš svaki taj glas može odlučiti. Kad govorimo o meni kao kandidatu za gradonačelnika, zahvalan sam svakom biraču koji će zaokružiti moje ime.