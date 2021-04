Propali dogovori s Lackovićem, Rajn nosi nezavisnu listu za županijsku skupštinu

Početkom travnja Mario Rajn sastao se nedaleko Đurđevca sa Željkom Lackovićem i predstavio zajedničku nezavisnu platformu za nadolazeće izbore. Tada je bilo rečeno kako će kandidat za župana biti Željko Lacković, dok je za njegovog nasljednika bio projektiran Mario Martinčević. No, od svega neće biti ništa, što je Mario Rajn potvrdio u priopćenju za medije.

“Razvoj Križevaca ovisi i o sveukupnom razvoju Koprivničko – križevačke županije. U posljednje četiri godine postali smo svjesni kako bez jakih političkih predstavnika u Županijskoj skupštini nemamo nikakav utjecaj na procese u županiji. Križevci zaslužuju vlastite predstavnike u predstavničkom tijelu županije koji će se boriti prvenstveno za

interese Križevaca i Prigorja, a time i za ukupni boljitak naše županije. Zbog toga smo odlučili izići na izbore i s listom grupe birača za Županijsku skupštinu koju ću s ponosom nositi.

Radi javnosti potrebno je reći kako su razgovori s Nezavisnima g. Željka Lackovića bili u poodmakloj fazi jer smo htjeli sudjelovati u okupljanju nezavisne scene, no ipak nije došlo do dogovora. Mi smo stajališta da nezavisna scena mora biti do kraja nezavisna i s tom namjerom smo i pristupili razgovorima. Međutim, u politici razgovori često ostanu bez dogovora. Bez obzira na to, g. Lacković je u svim našim razgovorima bio vrlo korektan, mi mu želimo uspjeh na izborima.

Sukladno tome, Mario Martinčević, aktualni zamjenik gradonačelnika Križevaca, neće biti kandidat za zamjenika župana na listi gospodina Željka Lackovića. Mario Martinčević bit će visokopozicioniran na našoj listi za Županijsku skupštinu i Gradsko vijeće grada Križevaca te će se u potpunosti posvetiti rješavanju problema poljoprivrednika, ruralnog razvoja i politikama za selo.

Kao aktualni i budući gradonačelnik Križevaca, zajedno sa svojim suradnicima želim da Križevci na karti županije dobiju dostojno mjesto koje zaslužuju. Za naše interese nitko se neće boriti više od nas samih. Ako županija upravlja djelokrugom graditeljstva, srednjoškolskog obrazovanja i zdravstva, želimo dati svoj doprinos kako bi se u Križevcima procesi pokrenuli na bolje. Nedopustiva je realnost da žene u Križevcima nemaju adekvatnu ginekološku zaštitu. Zbog takvih, životno važnih pitanja bitno je da participiramo u Skupštini gdje se donose odluke koje moraju biti usmjerene na dobrobit stanovnika Križevaca i ostatka županije. Ne želimo politizirati, surađivat ćemo sa svakim tko dijeli naše vrijednosti konkretne brige za čovjeka. Križevci moraju biti najvažniji, kako nama, tako i onima koji odlučuju. Vrijeme je da u županiji o budućnosti Križevaca odlučuju Križevci” stoji u priopćenju.