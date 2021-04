Propalo veliko sučeljavanje: Sedam kandidata odustalo nakon Rajnovog nedolaska zbog temperature

Iako se na prvo sučeljavanje na Televiziji Križevci, najavljeno za nedjelju u 18 sati, u početku odazvalo svih osam kandidata za gradonačelnika Križevaca, ono se ipak nije dogodilo. Naime, aktualni gradonačelnik Mario Rajn na sučeljavanje nije došao zbog, kako je rekao voditelj Tomislav Belušić, zdravstvenih razloga.

“Gradonačelnik je u 15 sati poslao ispriku i otkazao dolazak zbog visoke temperature kako nikog ne bi ugrozio“, objasnio je. Sedmorica “izazivača” i pretendenata na gradonačelničku fotelju zbog Rajnovog nedolaska jednoglasno su odustali od sučeljavanja jer, kako su rekli, rasprava bez gradonačelnika nema smisla.

Kandidati su trebali razgovarati o civilnom sektoru i odgovarati na pitanja koja su pripremile križevačke udruge. Na sučeljavanje nije došao niti kandidat Mreže Goran Gregurek, no u studiju je bio njegov zamjenik Tihomir Hodak. Za izjavu smo tražili i gradonačelnika Rajna.

“Svečano obećajem da ću protukandidatima dati priliku kad ozdravim, a ja ću i dalje građanima predstavljati što smo napravili u proteklom mandatu te program za buduće razdoblje. Oni koji me prate znaju da komuniciram otvoreno, od sučeljavanja nikad nisam bježao, dokaz tome je i prvo sučeljavanje koje je održano na portalu Prigorski i kojem sam se odazvao za razliku od nekih drugih kandidata. Žalosno je da jedan mladi protukandidat koji se hvali radom s djecom na ovako prizeman način koristi nečiju bolest, pogotovo kad se zna u kakvoj se neprilici s pandemijom nalazimo. No, s obzirom iz koje stranke dolazi, ne čudi me takvo ponašanje. Moj nedolazak jest upravo čin odgovornosti prema drugima. Nisam siguran je li ovo sučeljavanje bilo predviđeno kao rasprava kandidata za gradonačelnika ili njihovih zamjenika jer vidim da su neki tako postupili. Možda smo ovu situaciju mogli pretvoriti u korist cijele javnosti pa sam i ja, u nemogućnosti dolaska zbog bolesti, mogao poslati svog zamjenika. Bilo kako bilo, zahvaljujem se svim protukandidatima na “željama za brz oporavak”, ja njima svakako želim puno zdravlja i uspjeha na izborima, nadam se da će biti prilike za međusoban dijalog te se nadam da će svi biti zdravi“, odgovorio je Rajn. O njegovom zdravstvenom stanju ovisi i termin novog sučeljavanja.