Mrežin Goran Gregurek sedmi je kandidat za gradonačelnika

Goran Gregurek iz Mreže nezavisnih lista zasad je sedmi kandidat za gradonačelnika Križevaca. Predstavio se danas u paviljonu na Strossmayerovom trgu, a podržavaju ga i gradski ogranci Hrvatske stranke umirovljenika i Hrvatske narodne stranke.

“Pitate se zašto sad još i Gregurek? To je samo pokazatelj da gotovo sve političke opcije smatraju da gradonačelnik i njegova garnitura na vlasti u posljednje četiri godine nisu dobro radili svoj posao. Za čudo to sad smatraju i one političke opcije koje su ga tri i pol godine podržavale“, poručio je i dodao da predizborna obećanja nisu ispunjena. Najavio je da će, kad dođe na vlast, nastaviti s projektima koji se trenutačno provode, poput aglomeracije, za koje tvrdi, sadašnja vlast nema kapaciteta.

Što se tiče izbornog programa, Mrežin kandidat pozvao je građane da ga pogledaju na društvenim mrežama i web stranici stranke.

“Reći ću samo prvu točku – ukinut ćemo prirez. On je uveden 2005. radi izgradnje trgova, danas za to više nema potrebe. Bez prireza se može“, rekao je Gregurek i obećao da Grad više neće podržavati projekte koji nisu nužni pa makar ih i Europska unija financirala s 90 posto sredstava. Međutim, želi brendirati sv. Marka Križevčanina, popraviti pedagoške standarde u vrtićima, unaprijediti organizaciju skrbi za starije i nemoćne i poboljšati materijalni status trenera u sportskim klubovima.

Gregurekov zamjenik bit će Tihomir Hodak koji, najavljuju, neće biti zaposlen već će primati paušalnu naknadu. Hodak je pak za sebe rekao da ima dugogodišnju poslovnu karijeru u privatnom sektoru, a znanstveni radovi koje je objavljivao, kaže, vezani su na primjere iz gospodarstva.

“To mi daje autoritet da znam o čemu pričam i imam iza sebe dovoljno rezultata koji to mogu potvrditi“, rekao je Hodak, do lani direktor križevačkog Poduzetničkog centra.

U ime koalicijskih partnera podršku je dao Božidar Štubelj iz HSU-a, dok je predsjednik Mreže Darko Koren rekao da ovom “političkom ponudom” predstavljaju ideju o tome kako bi trebalo voditi grad.

“Predizborna kampanja proizvodi hormone raznih vrsta i tu se svašta kaže i obeća. Ja mogu sigurno tvrditi da gospodin Gregurek neće nuditi prazna obećanja. Tvrdim da je grad urbanistički devastiran, ovaj trg je zadnje što se napravilo da se ta slika popravi“, tvrdi župan.

Prva tri mjesta na listi za Gradsko vijeće, potvrđeno je danas, zauzet će Gregurek, Štubelj i Hodak. Inače, na današnjem predstavljanju sudjelovalo je 13 predstavnika iz tri stranke, ali među njima nije bila niti jedna žena. Prije negoli je naš portal uspio postaviti pitanje predsjedniku Mreže zašto ih nema, župan je požurio s pozornice, no kandidat za gradonačelnika obećao je da će imati kandidatkinje na listi za Gradsko vijeće.