Od ponedjeljka križevačke osnovne škole prelaze na online nastavu

Nakon što su srednjoškolci već prešli na online nastavu, to će od sljedećeg tjedna biti sudbina i križevačkih osnovnoškolaca. Naime, OŠ Ljudevita Modeca objavila je vijest o prelasku na online nastavu u periodu od 21. do 23. prosinca, a kako nam je potvrđeno, isto čeka i učenike OŠ “Vladimir Nazor”, kao i učenike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci. Od ponedjeljka će online nastavu pratiti i učenici osnovnoškolskog programa Glazbene škole Alberta Štrige, njihovi srednjoškolci već su ranije prešli na takav model.

“Slijedom epidemiološke situacije u županiji i našoj školi, uz suglasnost stožera civilne zaštite grada Križevaca, donijeli smo odluku da će naša škola u periodu 21.12.2020. – 23.12.2020. prijeći na C model nastave, tj. nastavu na daljinu. Nastava na daljinu svim razrednim odjelima održavat će se u jutarnjoj smjeni od 8:00 do 13:00. primarno putem MS Teams-a. Zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i trajat će do 18. siječnja 2021. godine, kada i počinje nastava u drugom polugodištu. S načinom rada u 2. polugodištu bit ćete pravovremeno upoznati”, stoji u objavi OŠ Ljudevita Modeca.