Pri kraju radovi na izgradnji vrtića u Svetom Petru Orehovecu

U Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec nedavno je stigla zamolba Općine Sveti Petar Orehovec da učenici predlože ime za vrtić. To je bio povod za razgovor s Franjom Poljakom, načelnikom Općine Sveti Petar Orehovec. Od načelnika smo doznali kada se očekuje početak rada vrtića, a i neke druge zanimljive informacije o budućoj predškolskoj ustanovi u našoj Općini koja bi trebala utjecati na podizanje kvalitete života u našem kraju.

Vrtić u Svetom Petru Orehovcu



U kojoj je fazi izgradnja vrtića u Svetom Petru Orehovcu? Što se trenutno radi i kad bi svi građevinski radovi trebali biti gotovi?

Izgradnja vrtića je u završnoj fazi. Trenutno se instalira oprema u kuhinji. Očekujemo da bi za oko mjesec dana svi građevinski radovi trebali biti gotovi. Što se tiče uređenja okoliša to ovisi o vremenskim prilikama. No, kako je travanj rok za završetak, očekujemo da će i radovi na uređenju okoliša biti izvedeni na vrijeme.

Tko financira izgradnju vrtića i koliko će točno koštati izgradnja vrtića zajedno s njegovim uređenjem?

Ukupni troškovi izgradnje i opremanja vrtića su oko 10,4 milijuna kuna. Vrtić se većim dijelom financira iz sredstava Programa ruralnog razvoja. Precizno, iz tog fonda EU odobreno nam je 7,4 milijuna kuna, a ostatak od oko 3 milijuna kuna dolazi iz proračuna naše Općine.

Jeli započeta procedura registracije vrtića i kada se može očekivati da će vrtić početi raditi?

Prema našem planu vrtić bi trebao započeti s radom početkom školske godine 2021./2022. Na narednoj sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca, planiramo donijeti odluku o osnivanju vrtića. Nakon toga, u veljači, slijedi zapošljavanje ravnatelja vrtića. Ravnatelj bi trebao obaviti sve potrebne predradnje u cilju registracije ustanove, a tijekom srpnja ili kolovoza uslijedilo bi zapošljavanje odgajatelja.

Jeste li anketirali roditelje i znate li otprilike koliko djece bi moglo pohađati vrtić kad se otvori?

Anketiranje je izvršeno u proljeće ove godine. Od 100 upućenih anketa dobili smo povratne odgovore za 76 djece. Prema izjašnjavanju roditelja ispada da bismo mogli računati na 66 mališana. Kako anketom nisu obuhvaćena djeca rođena ove godine, očekujemo da će interes biti i veći od spomenutog broja. Najveći interes za vrtić potvrdili su mještani Miholca, za 11 mališana. Više roditelja se zjasnilo kako bi željeli da im djeca pohađaju vrtić u Svetom Petru Orehovcu. Konkretno, za 46 djece izražen je interes za vrtić u Svetom Petru Orehovec, dok bi za Fodrovec bilo 22 mališana. To i je u skladu s našim planom jer smo i predvidjeli da bi u Svetom Petru Orehovcu djelovale 3 vrtićke grupe, a u Fodrovcu dvije.

Koliko bi djelatnika trebao zapošljavati vrtić?

Točan broj djelatnika znat će se nakon predupisa koji će biti organizirani u proljeće. Okvirni plan je od 4 do maksimalno 6 djelatnika.

Zna li se već kolika će biti puna cijena boravka djeteta za mjesec dana u vrtiću i koliko će od toga plaćati roditelji?

Računamo da bi ekonomska cijena vrtića mogla biti oko 2.200 kuna. Što se tiče učešća roditelja u punoj cijeni bilo bi to otprilike 800 kuna. U provedenoj anketi roditeljima smo postavili i pitanje o mogućnosti participacije. Većina, točnije 65 anketiranih izjasnilo se da su u mogućnosti sufinancirati boravak djeteta u vrtiću. Također su iskazali i interes za organiziranje nekih dodatnih aktivnosti poput sportskih, učenja stranih jezika i drugih.

Gradnja vrtića u Fodrovcu započeta je prije nego u Svetom Petru Orehovcu, no radovi se jedno vrijeme nisu odvijali. Zašto?

Sada je u tijeku izvođenje druge faze radova, ali točno je da se radovi jedno vrijeme nisu odvijali. Razlog su financije. Naime, prvu fazu radova u iznosu od 2,4 milijuna kuna financiralo je Ministarstvo demografije. No, kako je došlo do zastoja natječaja iz državnih ministarstava, Općina je preuzela financiranje druge faze radove u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Druga faza radova trebala bi biti završena u siječnju. Očekujemo da će se iduće godine otvoriti neki novi natječaji pa ćemo se kandidirati za sredstva. Prema našim planovima i vrtić u Fodrovcu trebao biti završen do rujna iduće godine, najkasnije do kraja 2021. Taj je vrtić nešto manji i prema troškovniku ukupna ulaganja trebala bi biti oko 6 milijuna kuna. /Petra Kušec, Ivona Siladi; foto: S. L./Klinček.com