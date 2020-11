Akreditirani Hub Croatia u Križevcima: UEZ poziva na program Franjine ekonomije

Franjina ekonomija (The Economy of Francesco) međunarodni je događaj koji na poziv i inicijativu Pape Franje okuplja mlade ekonomiste, poduzetnike i pokretače pozitivnih društvenih promjena, a sve u svrhu davanja doprinosa razvoju nove ekonomije kojoj je u središtu čovjek.

Događaj je u početku bio zamišljen kao trodnevni boravak u Asizu, mjestu sv. Franje Asiškog, koji je i nadahnuće ovoj inicijativi. Međutim, zbog epidemiološke situacije, u rujnu je donesena konačna odluka da će se u potpunosti pratiti putem interneta, i to od 19. do 21. studenog 2020. godine. Uz više od 2000 sudionika koji su prošli selekciju i brojnih zvučnih imena koji će sudjelovati na događaju kao govornici, poput Muhammeda Yunusa ili Jeffrey Sachsa, svoju „online“ prisutnost potvrdio je i sam Papa Franjo.

Okupljanje u studenom bit će temeljna etapa procesa koji je već započeo kako bi se navijestilo i ispričalo proživljeno iskustvo, rad, prijedlozi i promišljanja sazreli u proteklim mjesecima u 12 tematskih sela. Taj su proces mladi bili pozvani započeti kako bi uvećali stopu proroštva u današnjem i sutrašnjem gospodarstvu. I učinili su to! Odgovorili su velikodušno i konkretno, tipično za njihovu dob. Susret s mladim ekonomistima i poduzetnicima na želju Svetoga oca potvrđen je i održat će se od 19. do 21. studenoga 2020. Obzirom na izvanrednu zdravstvenu situaciju u svijetu uzrokovanu korona virusom, organizacijski je odbor odlučio održati ovaj međunarodni događaj u potpunosti preko interneta. Potvrđena je i virtualna prisutnost pape Franje, dok će se sljedeći susret u nazočnosti održati u Asizu, a predviđen je za jesen 2021. godine, kada će zdravstvena situacija omogućiti da se osigura sudjelovanje svih.

Papa Franjo prati rad Franjine ekonomije. U nedavnoj je poruci obnovio svoju nadu u mlade napisavši: “[…] Za to (ekološko) obraćenje i tu kreativnost (u ljubavi) potrebno je osposobiti i podržati nove generacije ekonomista i poduzetnika. Zato sam ih od 19. do 21. studenog pozvao u Asiz – grad mladoga Franje koji se oslobodio svega da bi izabrao Boga kao zvijezdu vodilju svoga života, postao siromahom sa siromašnima i sveopći brat. Iz njegova opredjeljenja za siromaštvo proizišla je i vizija ekonomije koja je i dalje vrlo aktualna. Važno je ulagati u nove naraštaje kao protagoniste ekonomije sutrašnjice, osposobljavati ljude spremne staviti se u službu zajednice, kulture susreta. Današnja ekonomija, mladi, siromašni, nadasve trebaju vašu humanost, vaše poštovano i skromno bratstvo, a tek onda vaš novac.” (iz poruke sudionicima na forumu Cernobbio, 4-5. Rujna 2020. ).

“Događaj u studenom nije generalna proba, nije neka vježba u vidu ‘stvarnog’ događaja 2021. godine: to je Franjina ekonomija 2020., ove posebne i jedinstvene godine – ističe Luigino Bruni, znanstveni direktor događaja. Pripremamo se ubiranjem plodova dvogodišnjeg rada. Prije dvije godine postojala je samo ideja i radni tim, danas više od 2000 mladih ljudi iz preko 120 zemalja svijeta već rade na Franjinoj ekonomiji. Događaj u studenom bit će i slavlje mladih, proslava života. Radost i slavlje temeljne su dimenzije Franjine ekonomije. Franju Asiškoga zvali su i Božjim šaljivcem, sposobnim vidjeti sveopće bratstvo gdje su drugi vidjeli samo probleme, nazvati savršenom radošću čak i iskustvo boli. Studeni će stoga biti proslava i važna etapa putovanja koje je već započelo i nastavit će se u vremenu. Taj proces nema gospodara i stoga nas može iznenaditi izvanrednim stvarima, jer u sebi posjeduje mladenačku besplatnost, koja je, kada je slobodna u izražavanju, najveća vitalna energija na zemlji.“

To su dakle tjedni intenzivnog rada i velikog uzbuđenja za mlade i timove 12 sela Franjine ekonomije u pisanju projekata i prijedloga koji, kako je ekonomist Stefano Zamagni predložio na pripremnom sastanku, moraju biti “konkretni, inovativni i proročki kako bi doprinijeli mijenjanju pravila igre našeg društveno-ekonomskog sustava.” Program ovoga digitalnog događaja bit će inovativan, sudionički i globalan. Asiz će biti domaćin režije događaja, glavnih sjednica i izravnih povezivanja s franjevačkih povijesnih mjesta (Sv. Damjan, Rivotorto, bazilika sv. Klare, Palazzo Monte Frumentario …). Bit će mjesto za pripovijedanje o procesu i događaju Franjine ekonomije. Prostor za konferencije s mladim ekonomistima i poduzetnicima, u dijalogu s međunarodno poznatim ličnostima i razgovor o temama, prijedlozima i perspektivama Franjine ekonomije. No, bit će prostora i za razmatranje i promišljanje počevši od književnih i poetskih tekstova, umjetnosti, performansa i glazbe.

Povezivat će se sa cijelim svijetom kako bi slušali glas mladih, teritorija i lokalnih zajednica. Događaj će u stvari biti na internetu, ali mladi su pozvani da se okupe u svojim zemljama kako bi sudjelovali u događaju zajedno s ostalim sudionicima i svim ostalim mladima koji žele upoznati Franjinu ekonomiju. Organizacijski odbor poduzima akcije u cijelom svijetu kako bi se pronašlo mjesto gdje će se mladi okupiti tijekom događaja, kako bi mogli proživjeti stvarno iskustvo, a ne u samoći. Moto bi trebao biti „gdje su dvojica ili trojica“, nitko sam. Do danas je akreditirano preko 30 teritorijalnih čvorišta (HUB). I konačno, jedan dio programa bit će posvećen mlađima – među sudionicima je zapravo preko 30 vrlo mladih pokretača promjena, koji su proteklih mjeseci svojom prisutnošću i svojim idejama dali doprinos Franjinoj ekonomiji – i dijalogu između generacija o ekonomiji, ekologiji, nejednakostima i životnim stilovima.

Svima koji žele pratiti program, bit će dostupan prijenos uživo na službenoj mrežnoj stranici, na YouTube kanalu i na Facebook stranici.

Franjina ekonomija u Hrvatskoj – HUB Croatia

I Hrvatska ima svoj akreditirani HUB: Udruga za Ekonomiju zajedništva – UEZ, Franje Račkog 26, Križevci – 48260; www.uez.hr ; udruga@uez.hr ; Facebook & Instagram: EoF – HUB Croatia

Program Franjine ekonomije (EoF) – 19. – 21. studenog 2020.

Program je zamišljen kao dijelom zajednički, globalni, na razini Franjine ekonomije, a dijelom je ostavljen organizaciji na nacionalnoj razini.

Trodnevni program sastoji se od:

jutarnjeg dijela (nacionalni program)

– od 10:00 do 12:00 sati

– u Centru Faro u Križevcima (prijenos će se također moći pratiti online)

– organiziran od strane mladih članova EoF-a te članova Ekonomije zajedništva iz Hrvatske

popodnevnog dijela (međunarodni program)

– od 14:00 do 18:00 sati

– u potpunosti online

– na međunarodnoj razini, zajednički program EoF-a

U nastojanju da navedena tri dana budu u potpunosti posvećena događaju EoF te da svi sudionici bez obzira na vremensku zonu provedu što više vremena u zajedništvu, organizirat će se “maraton” – “AROUND THE CLOCK, AROUND THE WORLD” kojem će svaka država doprinijeti s dijelom programa. Cilj je da program ne prestane niti jednom u 24 sata sva tri dana te da je kontinuirano popraćen video prijenosom. Hrvatska će aktivno sudjelovati u maratonu, prijenos programa iz Križevaca, u subotu 21. studenog 2020. od 9:00 do 10:00 sati.

Sudjelovanje i/ili praćenje

