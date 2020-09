Poznato TV lice sutra dolazi u Križevce pričati o klimatskim promjenama

Sutra se nastavlja 16. izdanje Culture Shock Festivala i to tribinom zanimljivog naziva: ‘Thunderbolt and lightning very very frightening me’. Početak je zakazan za 19:30 sati u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković, a gostuje Dunja Mazzocco Drvar.

Kako ekstremni vremenski uvjeti utječu na proizvodnju hrane, hoćemo li ostati bez mandarina, riže ili pšenice? Što je to održivi razvoj i kakve veze ima s Indijancima? Je li svijet u klimatskoj krizi i stignemo li ga spasiti? Što se nalazi u Zelenoj knjizi i kako se Hrvatska prilagođava klimatskim promjenama?

Ako vas zanimaju odgovori na na ta i brojna druga pitanja, ponudit će ih poznata meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar koja nam je 17 godina donosila vremensku prognozu s malih ekrana, a nedavno je odlučila otvoriti nova, zelena vrata. Danas je zaposlena u nevladinoj organizaciji Društvo za oblikovanje održivog razvoja gdje se bavi zagovaranjem i aktivnostima za umanjivanje i prilagodbu klimatskim promjenama. Diplomirala je fiziku atmosfere i mora na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Ulazak slobodan.