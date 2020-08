Atletska staza ide u dovršetak, Grad osigurao 1,5 milijuna kuna za drugu fazu radova

Projekt obnove atletske staze nešto je na što Križevci, a napose članovi atletskog kluba i rekreativci, čekaju već desetljećima. Brojne dosadašnje gradske strukture dalje od obećanja nisu stigle, no sada se i to promijenilo.

Prošle godine izvedena je prva faza obnove dotrajale staze, a u drugoj fazi slijedi postavljanje tartan staze. Taj se dio malo otegnuo jer je Grad prijavio projekt na natječaj prekograničke suradnje Mađarska – Hrvatska. Radilo se o opsežnom projektu, koji uključuje ulaganje u sportsku infrastrukturu, ali i u turizam preko sporta. Nažalost, isti nije našao svoje mjesto na listi odobrenih za financiranje. ali je početkom lipnja Mario Rajn najavio kako su u gradskom proračunu unaprijed osigurana sredstva za slučaj da spomenuta prijava ne naiđe na plodno tlo.

“Imamo u proračunu osigurana sredstva za postavljanje tartan staze. Jednom kada smo dobili odgovor da nismo prošli na prekograničnoj suradnji, nismo očajavali i ići ćemo vrlo skoro u javnu nabavu, očekujem da ćemo u sljedećih mjesec i pol – dva provesti javnu nabavu”, rekao je prije nešto više od dva mjeseca.

Tada je govorio i o očekivanim troškovima druge faze.

“Milijun i 600 tisuća kuna za tartan stazu, no uslijed potencijalnog spomena oko dolaska gospodarske krize, moguće da će se cijene malo korigirati. Neki drugi natječaji koji su u tijeku pokazuju nam da postoji više interesa, od čega i neki po manjim cijenema. Očekujem kvalitetnu javnu nabavu gdje ćemo dobiti najpovoljnijeg ponuđača, ali za kvalitetu koju očekujemo. Kad smo krenuli u projekt atletske faze, inzistirali smo da bude proveden kvalitetno. Riješit ćemo problem atletske staze do kraja mandata, sportaši i rekreativci zaslužuju stazu nakon više od 30 godina čekanja, ali eto, do sada nije bilo volje i načina kako to riješiti.”

Da se druga faza doista i zakotrljala u pravom smjeru, najbolji je dokaz javna nabava za izvođača radova, koja je raspisana prije deset dana. Ista se može provjeriti na OVOJ poveznici, a iz nje je razvidno kako je procijenjena vrijednost radova 1,2 milijuna kuna + PDV, odnosno 1,5 milijuna kuna ukupno.