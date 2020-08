Prijavite se na ‘Križevačku osminu’, prvu utrku građana te polumaraton Kalnik – Križevci

U tijeku su prijave za polumaratonsku utrku Kalnik-Križevci KTC i za prvu utrku građana ulicama grada, utrka se zove “Križevačka osmina”, u duljini 5,28 km (kao osmina maratona).

Polumaraton će se ove godine održati u kontra smjeru, odnosno start utrke bit će na novom kalničkom Trgu Stjepana Radića, dok će cilj biti na novoj atletskoj stazi na križevačkom stadionu. Održat će se u punoj dužini polumaratona od 21,1 kilometar, a natjecatelji će, uz sportski dio, moći uživati u prekrasnom krajoliku “vrata Prigorja”. Konkretno, trasa utrke je Kalnik, G. Borje, D. Borje, Šopron, Potok Kalnički, Kamešnica, Dedina, Žibrinovec, Sveta Helena, Križevci.

Nagrade za najbolje trkače u muškoj i ženskoj kategoriji identične su te iznose 1.200 kuna za prvo mjesto, 900 za drugo, 600 za treće, odnosno 300 kuna za četvrto mjesto. Nagrade za najbolje hrvatske trkače i trkačice u rasponu su od 200 kuna za četvrto do 800 kuna za prvo mjesto.

Što se “Križevačke osmine” tiče, trasa utrke izgleda ovako: start na Trgu Josipa Jurja Strossmayera (kod Erste banke), nastavak kroz trg Antuna Nemčića, cestom kroz ulicu Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, cestom kroz ulicu Franje Račkoga, cestom kroz ulicu Franje Markovića, okret kod crkve sv. Roka, nastavak cestom kroz ulicu Franje Markovića, cestom kroz ulicu Franje Račkoga, cestom kroz ulicu Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, cestom kroz trg Antuna Nemčića i cestom kroz trg Josipa Jurja Strossmayera, okret kod semafora, nastavak natrag pločnikom po trgu Josipa Jurja Strossmayera, pa cestom kroz ulicu Bana Josipa Jelačića do križanja s Trgom bana Stjepana Lackovića, nastavak uz cestu do Šetališta Dragutina Novaka pa do Gradskoga stadiona i završetak s dva kruga po atletskoj stazi.

Obje utrke održat će se 12. rujna, a prijaviti se možete na stranici stotinka.hr. Prijave traju do 1. rujna, a svim natjecateljima koji se prijave i izvrše uplatu startnine do 1. 9. 2020. godine osiguran je startni paket! (broj, majica, finišerska medalja i bon za ručak i piće).