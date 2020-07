Ruši se stara dvorana, ali Hrvoje Pečarić najavljuje: BK Ronin od 22. kolovoza u novom prostoru

Prije osam dana u dvorištu OŠ Ljudevita Modeca, na lokaciji buduće školsko – sportske dvorane, potpisan je ugovor o izvođenju radova na novoj sportskoj dvorani između investitora, Križevačkog poduzetničkog centra Križevci i izvoditelja radova, građevinske tvrtke Radnik d.d., ukupne vrijednosti 21,6 milijuna kuna. Ukupna površina nove dvorane iznosi 2500 m2 i sadržavat će ukupno 6 terena s tribinom sa oko 600 mjesta. U sklopu dvorane izgradit će se novo parkiralište sa 41 parkirnim mjestom i okretište za autobus, kao i novo vanjsko nogometno i košarkaško igralište.

Jedan od preduvjeta za izgradnju novog doma za brojne učenike, sportaše i rekreativce je i rušenje postojeće stare dvorane koja se nalazi u dvorištu. Objekt je to koji je ozbiljno načet zubom vremena, a da ne govorimo kako dimenzije unutrašnje dvorane nisu dovoljne ni za jedan sport koji uključuje loptu. No, zato su tamo godinama uspješno stanovali boksači iz BK Ronin, kojeg uspješno već sedam godina vodi Hrvoje Pečarić.

Njegov je klub ovime bio ostao bez krova nad glavom, no kako je sam potvrdio na Facebooku, od 22. kolovoza ulaze u novi prostor. Tim je povodom Pečarić napisao vrlo emotivan osvrt na dosadašnjih sedam godina kluba, gdje se prisjetio svih teških trenutaka, ali i onih lijepih zbog kojih se šest godina, koliko je klub proveo u spomenutoj dvorani, teško može sažeti u nekoliko rečenica.

O počecima kluba 2013. godine, Pečarić je rekao:

“Bilo je izuzetno teško bez potrebnih financija za unajmiti prostor, a niti je tad prostora bilo u gradu.

Kupio sam jedne fokusere i 8 vijača i unajmio malu dvoranicu u podrumu OŠ Vladimira Nazora i i ostao tamo 5 mjeseci. Unatoč tome u klub je već u samom početku došlo desetak ljudi. U gradu sam odmah naišao na negodovanje nekolicine jer je boks tobože “barbarski” i “nasilan” sport, podrške nije bilo niti iz sportskih krugova. S obzirom da od početka nisam shvaćen ozbiljno, bilo je kolebanja odustati već u startu ili nastaviti”, govori o izazovnom pokretanju ove lijepe sportske priče, a potom nastavlja:

“Srećom priča je nastavljena te se klub preselio u staru dvoranu OŠ Ljudevita Modeca. Bila je znatno veća, ali u dosta lošem stanju. Krov je prokišnjavao, zidovi su bili prljavi, pod puknut na par mjesta, uglavnom nitko normalan ne bi bio unutra, ali sva sreća da nisam normalan. Ta dvorana značila mi je apsolutno SVE. Svaku kišu sam uzimao kante i postavljao na kritična mjesta, a nakon par dana zvao gospodina Tunjića (hvala ti Gorane, što si svaki put rekao nema problema i nebrojeno puta pomogao bez da si ikada htio primiti niti kune) da pokrije krov.

“Dvorana je redovito održavana, svako ljeto zidovi popravljeni, farbani o vlastitom trošku da bi sama bila što bolja i pristupačnija. Od članarina su kupljene sve moguće vrsta vreća, vijača, čunjeva, potrebne trenerske opreme. Sklopio sam ugovor sa različitim proizvođačima opreme da bi članovima kluba opremu bila jeftinija i dostupnija. Naposljetku sam ušao u Hrvatski Boksački Savez. U sklopu kluba otvorena je i mala teretanicu gdje radim treninge sa opterećenjem i rehabilitacije. S godinama sam se počeo izuzetno zanimati za ovo područje što zbog svojih ozljeda, ali i ozljeda ljudi oko sebe. 2016. godine osnovana je i dječja škola boksa (6 -11 god). Iako je u početku imala samo jednog člana, danas ih broji 23”, između ostalog je napisao Pečarić.

Posebno se osvrnuo na rušenje dvorane i osjećaje koje to izaziva kod njega.

“Danas se nažalost ta dvorana ruši. I bez obzira što se slažem da se treba rušiti ipak me sve to žalosti jer smo tamo proveli lijepih 6 godina razvijajući mlade boksače i boksačice. Znao sam već 2 godine će se dvorana uskoro rušiti i primila me je panika jer su Križevci infrastrukturalno jako potkapaticirani. Nisam znao kuda ćemo ići. I ovim putem, moram se zahvaliti našem Gradonačelniku Mariu Rajnu jer me je lijepo primio i htio mi je pomoći, također moram spomenuti i direktora Tehnološkog centra Tomislava Gerića.”

“Ovim putem bih se htio zahvaliti svakome članu kluba koji su tijekom godina bili dio ove priče i što su mi dali svoje povjerenje, također hvala i roditeljima koji su svoju djecu uputili na trening. Imao sam puno sreće i našao sam novo mjesto za treninge. Tamo ulazimo 22.8., o točnoj lokaciji biti ćete obaviješteni na vrijeme. Ovo prijelazno vrijeme, od danas navečer smo u dvorani OŠ Vladimir Nazora pa sve do 9.8. Zahvaljujem ovim putem Igoru Brkiću što nas je primio na tih par dana dok ne sredim novi prostor.”