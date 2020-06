Bivšem policajcu uvjetna jer je dojavio osumnjičenom gdje se nalazi žrtva obiteljskog nasilja

Županijski sud u Zagrebu je D. S. nepravomoćno izrekao godinu dana zatvora uvjetno na četiri godine zbog zlouporabe položaja i ovlasti, a D. B. šest mjeseci zatvora uvjetno na dvije godine jer ga je na to potaknuo.

Prema optužnici D. S. je 12. prosinca 2013. godine kao policajac u Policijskoj postaji Križevci, nakon što je supruga prijavila D. B. za obiteljsko nasilje, osumnjičenom dojavio podatke o njezinu smještaju na sigurnu adresu. Učinio je to, smatra Uskok, iako je znao da mu ne smije reći taj podatak jer time može žrtvu dovesti u opasnost.

Inkriminacija koju Uskok stavlja na teret D. S. i njegovu poznaniku bila je dio optužnice protiv bivšeg prometnog policajca, kojega su teretili za tri kaznena djela. Za dva kaznena djela primanja mita u iznosu od ukupno 600 kuna kako ne bi sankcionirao prometne prekršaje D. S. je bio nepravomoćno osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora, dok je za ovo posljednje djelo bio oslobođen.

Vrhovni sud preinačio je presudu u osuđujućem dijelu te mu povisio kaznu na godinu i pol zatvora zbog primanja mita, dok je oslobađajući dio ukinuo i vratio spis na ponovno suđenje drugom sudskom vijeću.

U svojoj obrani policajac, koji je u međuvremenu zbog optužbi dobio otkaz, ispričao je da D. B. poznaje duže vrijeme, no nisu bili u nekim posebno bliskim odnosima.

– Točno je da me on nazvao u večernjim satima i rekao da je zabrinut. Pitao me što da radi, hoće li završiti u zatvoru i rekao da mu je supruga otišla od kuće te da je on to prijavio policiji. U najboljoj namjeri da mu pomognem nazvao sam kolege i povratno mu javio da će dobiti prekršajnu prijavu i da vjerojatno neće ići u zatvor te ga upozorio da ju ne ide tražiti. Meni kolege nisu rekle gdje se točno ona nalazi, već da je kod jedne prijateljice u gradu – branio se bivši prometni policajac, koji je D. B., prema izjavi svjedoka, dojavio da je ona kod “prijateljice koja radi u veterinarskom u gradu”.

I drugooptuženi D. B. potvrdio je da je nazvao policajca, no branio se da je tražio isključivo prijateljski savjet što da radi.

– Ja sam se posvadio sa suprugom i ona je otišla od kuće. Imamo troje zajedničke djece te su me oni, nakon što su se vratili iz škole, pitali gdje je mama. Bio sam zabrinut te sam zvao policiju, a oni su rekli da zovem povratno ako se vrati sljedeći dan do 10 sati. Kako ona još nije došla kući, zvao sam D. S. i pitao što da radim i može li on pitati gdje bi moja supruga mogla biti. Povratno mi je javio da je kod neke prijateljice, da ne hodam okolo i da slučajno ne budem nasilan. Ona me prijavila dan nakon tog našeg razgovora, a kasnije se vratila kući – ispričao je. Tvrdio je da je tek od supruge, nakon što se vratila kući, saznao da je bila kod veterinarske tehničarke iz Križevaca.

Istaknuo je i kako se nakon svega pomirio sa suprugom te oni žive i rade zajedno i brinu o djeci. (24sata)