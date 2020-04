Ivan Šimonek od kuće je radio godinama prije Corone, a zahvaljujući tehnologiji surađuje i s Indijcima

Tehnologija i zananje jezika omogućuju suradnju iz vlastite sobe s cijelim svijetom, samo se treba odvažiti

Otkako su se naši životi promijenili zbog Corona virusa, škole, učitelji i dosta drugih zaposlenika rade od kuće. No, i prije Corone bilo je dosta ljudi koji su radili od kuće za poslodavce iz drugih gradova ili čak iz drugih država. Kako je to raditi od kuće, koje su prednosti, a koje mane takvog načina rada doznali smo u razgovoru s Ivanom Šimonekom, vlasnikom STUDIA ŠIMONEK, obrta za računalne usluge iz Križevaca, koji od kuće radi već godinama.

Zašto radite od kuće?

Bavim se informatičkim inžinjeringom, programiranjem i dizajnom. Radim internet stranice za svoje klijente te Facebook marketing kako bi moji klijenti bilo što vidljiviji onima koji traže baš ono što oni prodaju. Tehnologija mi omogujuće da to radim od kuće.

Imate li radno vrijeme?

Moje službeno radno vrijeme ne postoji. Ja sam vezan rokom do kad moram završiti projekt, a hoću li ja dnevno raditi 10 sati ili dva sata to ovisi o meni. Dakle, važno je da do roka završim projekt, a radno vrijeme si određujem sam.

Koje su prednosti rada od kuće?

Prednosti ovakvog rada ponajviše su vezane uz to što si sami možete organizirati radni dan. Ja se ne trebam probuditi ujutro u 6 da bih u 7 bio na poslu. Ukoliko radiš npr. u trgovini i dva sata nemaš posla, ti opet tamo moraš biti. Ja kad se probudim odlučim što ću raditi. Mogu si organizirati dan onako kako ja to želim. Ukoliko mi se neki dan ne radi, mogu na primjer raditi subotom ili nedjeljom ako mi je tako gušt. Organizacija posla po vlastitoj želji najveća je prednost ovog posla.

Ima li i nedostataka. Na primjer nedostaju li vam kolege, druženja?

Ima i toga, smatram da svaki posao ima neki plus i minus. Jedan od većih nedostataka je što se u ovom poslu puno sjedi uz računalo. Nekad i po 10 do 12 sati i više, ako treba. To je veliki minus ovakvog posla, ali ja zato nastojim svaki minus pretvoriti u neki plus. Na primjer ukoliko sam jedan dan jako puno za računalom, nastojim kad to mogu otići na trčanje, vožnju bickikom ili nešto slično kako bih uravnotežio svoje aktivnosti.

Ivan Šimonek

Čini li vam se da ste u odnosu na početak nešto promijenili u svom poslovanju i napredovali?

Svakim danom poslovanja, bilo ono dobro ili loše, čovjek napreduje. Važno je biti otvoren za nova saznanja i stalno učiti i na takav se način napreduje.

Kako se nosite s konkurencijom koja ima svoje urede i ne radi od kuće kao Vi?

Konkurencija postoji kao i u svakom drugom poslu, no postoji težnja da se napreduje i bori, pa je tako i u mom poslu. Znači ja se borim. Nekad posao ne dobiješ, a onda dva dana poslije dobiješ još bolji posao.

Mislite li da će sve više ljudi u skorijoj budućnosti raditi od kuće?

Stupanj tehnologije iz dana u dan je sve viši. Na primjer nekad se subotom s roditeljima išlo u kupnju. Danas preko društvenih mreža dobivamo reklame i gotovo sve sve može kupiti iz online trgovina. S obzirom na razvoj tehnologije mislim da će sve više ljudi moći raditi od kuće. No, s druge strane moramo biti svjesni da npr. građevinari i slična zanimanja ne mogu raditi od kuće.

Znate li neke ljude koji od kuće rade i za neke tvrtke u inozemstvu?

Grana programiranja kojom se bavim zahtjeva neka iskustva koja nekad ne mogu pronaći u svom okruženju. Kroz svoje poslovanje i ja sam imao prilike surađivati sa Šapnjolcima, Talijanima i Indijcima. Suradnike iz drugih zemalja pronašao sam putem interneta. Uredno sam im platio odrađeni posao, sve sam povezao u cjelinu i to je to. Tehnologija, internet i naravno zananje jezika omogućuju vam suradnju iz vlastite sobe s cijelim svijetom, samo se treba odvažiti. (Klinček)