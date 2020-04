Predloženo ukidanje propusnica za kretanje unutar županije, dozvoljen individualan lov i ribolov

Županijski Stožer za civilnu zaštitu priopćio je na prijepodnevnoj konferenciji za medije kako je broj zaraženih virusom COVID-19 na području županije porastao na ukupno 32 osobe.

Načelnik stožera Ratimir Ljubić usput je dodao kako je sukladno jučerašnjoj odluci Stožera civilne zaštite RH kojom se ublažava mjera napuštanja mjesta prebivališta, županijski Stožer uputio prijedlog mjere ukidanja e-propusnica za područje županije.

„Nacionalnom stožeru smo predložili ukidanje odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta za područje naše županije čime bi bilo omogućeno nesmetano kretanje bez e-propusnica. No, odluku donosi Nacionalni stožer te dok ona ne stigne kroz dan ili dva, stanovnici do daljnjega moraju imati e-propusnice. Uz to, županijski Stožer je donio odluku o dozvoli odlaska u lov i ribolov, ali samo individualno i uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera“, naglasio je načelnik Ljubić te pozvao sve stanovnike na odgovorno ponašanje.