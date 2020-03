Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL – UVOD U ONTOLOGIJU / Lino Veljak. – Zagreb: Naklada Breza, 2019.

Knjiga Line Veljaka “Uvod u ontologiju”, kao što sam autor ističe, nije tipična propedeutika. No, to ne znači da ona ne opravdava svoj naslov, nego ga uspješno nadilazi, usmjeravajući područje istraživanja i na teme koje su dosad zanemarene u klasičnoj ontologiji. Naime, osim što Veljak razrađuje povijest nastanka ontologije uz osvrt na njezina temeljna pitanja, dualizam i monizam, odnos ontologije i metafizike, neodvojivost ontologije, logike i epistemologije, pitanja kojima se tradicionalno bavi ontologija, on konstruktivno proširuje i na pitanja koja pripadaju području politike, fizike i psihologije.

Provokativnost i zanimljivost Veljakova pristupa najbolje je vidljiva u naglascima koje stavlja na jedno od temeljnih ontoloških pitanja, pitanje identiteta. Ukazujući na metafizičke temelje politika identiteta, u bavljenju njegovim individualnim i kolektivnim dimenzijama, Veljak ne bježi ni od osvrta na aktualnu situaciju. Na tom tragu Veljak razvija teoriju „metafizičkih utvara“: Nacije, Rase, Klase, Partije, Države, Vojske, Crkve, u čemu možemo pronaći i njegov originalni znanstveni doprinos kritičkom sagledavanju biti društvenog smisla identiteta. …

BELETRISTIKA – GLINENI ANĐELI / Julijana Adamović. – Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.

“Glineni anđeli”, treća zbirka priča Julijane Adamović, dobitnice nagrade Kiklop za najbolji prvijenac 2008. godine za zbirku “Kako su nas ukrali Ciganima”, ponovno vodi čitatelje u svijet običnih ljudi neobičnih sudbina, neobičnih ljudi s običnim problemima i sve to ponovno, ali – obrnuto.

Priče su to iz današnjice, ili iz pokoje desetljeće bliže suvremenosti, zabilješke iz života tzv. malih i običnih ljudi, onih zdravih (ukoliko su događanja posljednjih desetljeća na ovim prostorima uopće ikoga ostavila bez dijagnoze?) i onih s dijagnozom (npr. epilepsija temporalnog režnja u priči “Bog u šlapicama”), no autorica se ne libi da “teškim” pričama kontrapunktira i one drugačije, ne nužno uvijek i na “ležerne” teme, ali koje će čitatelju izmamiti smješak, pa čak i smijeh.

DJEČJI ODJEL – MALE ŠANSE / Marjolijn Hof; s nizozemskog prevela Gioia Ana Ulrich Knežević. – Rijeka: Lector, 2019.

Roman za djecu ˝Male šanse˝, hvaljene nizozemke Marjolijn Hof, duhovit je, potresan i dirljiv. Otac devetogodišnje djevojčice Kike, liječnik bez granica, nestaje u ratnom vrtlogu u dalekoj zemlji. Uplašena Kika na neobičan način nastoji utjecati na sretan ishod potrage za ocem. Ona smatra kako bi žrtva kućnog ljubimca mogla povećati izglede da njezin otac bude pronađen živ. Kika, naime, ne poznaje nikoga tko je istodobno ostao bez kućnog ljubimca i bez oca. Neobičan i zanimljiv roman koji govori o privrženosti, ljubavi i nadi u bolje sutra.

KNJIGE ZA MLADE – DVOJNICI IZ TAME / Morea Banićević. – Zagreb: Hangar 7, 2019.

Roman Dvojnici iz tame dječja je knjiga za uzrast od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Nakon prve avanture u romanu Demon školske knjižnice iz koje su jedva izvukli živu glavu, šestero prijatelja uvučeno je u novu pustolovinu. Ovoga puta izazov je još veći jer ih čekaju dvojnici iz tame.

Knjiga se nalazi na listi izborne lektire. Autorica knjiga za djecu Morea Banićević diplomirala je hrvatski i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a radi kao profesorica engleskoga jezika u osnovnoj školi. Do sada je objavila tri romana, Demon školske knjižnice, Dvojnici iz tame i Tragovima Crnog Petra. Za roman Demon školske knjižnice osvojila je SFERU, najstariju nacionalnu žanrovsku nagradu.