Župan sa suradnicima obišao Centre izvrsnosti u Križevcima i Koprivnici

Župan Darko Koren u pratnji zamjenika župana Ratimira Ljubića i pročelnice županijskog Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ane Mušlek obišao je danas Centre izvrsnosti u križevačkog gimnaziji “Ivana Zakmardija Dijankovečkoga” i koprivničkoj gimnaziji „Fran Galović“ gdje su ih s aktivnostima u radu Centara upoznali ravnatelj Ivan Peklić i ravnatelj Vjekoslav Robotić.

Koprivničko-križevačke županija je za rad Centara izvrsnosti u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu osigurala 210 tisuća kuna što je četiri puta veći iznos u odnosu na ranije razdoblje. Prije sedam godina prvi je s radom započeo Centar izvrsnosti u Gimnaziji „Fran Galović“ u području matematike, a nakon odličnih rezultata Centra, Županija je inicirala proširenje aktivnosti i na Križevce i Đurđevac. Održani su sastanci s voditeljima Županijskih stručnih vijeća osnovnih i srednjih iz područja matematike, kemije i fizike te je u drugoj polovici 2019. provedena anketa među učenicima osnovnih i srednjih škola o zainteresiranosti. Zaprimljeno je čak 327 prijava, a polaznici su učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola koji stječu dodatna znanja u područjima matematike, fizike, kemije i biologije.

Župan Koren je priliko obilaska učenika i njihovih nastavnika u Križevcima kazao kako je Centar izvrsnosti dobar model za poticanje darovitih učenika.

“Centar izvrsnosti jedan je od alata kojim nastojimo one najbolje i najtalentiranije učenike usmjeriti u onim pravcima kojima njihovi talenti pokazuju da trebaju ići. Program takve vrste kod nas traje od 2013. godine, a nakon skromnijeg početka unazad dvije godine smo zaključili da je to dobar model kako poticati darovite učenike . Uz nešto malo izdvojenog novca, potrebno je imati i ljude koji će to provoditi i taj dodatni angažman se ne može platiti isključivo novcem mora postojati entuzijazam i ljubav prema tom pozivu kojeg nastavnici obavljaju. Ravnatelji škola su od ove godine nositelji tih programa u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu i 327-oro djece se javilo iz četiri razna područja, matematike, fizike, kemije i biologije“, istaknuo je župan u križevačkoj gimnaziji.

Ravnatelj križevačke gimnazije Ivan Peklić izrazio je nadu da će iduće školske godine program još više zaživjeti i doprinijeti što boljem obrazovanju na županijskoj i državnoj razini.„Prvi puta u mojih pedeset godina koliko sam ukupno u školi, netko se sjetio da bi trebalo dostojno platiti i profesore i njihov rad. Pozdravljam inicijativu i želju da se radi s dobrim đacima. Prvi puta se netko odlučio da se treba baviti izvrsnim i dobrim đacima”,rekao je Peklić.

S radom Centra izvrsnosti zadovoljan je i ravnatelj koprivničke Gimnazije „Fran Galović“ Vjekoslav Robotić koji je istaknuo:“ Zahvaljujem Županiji što je prepoznala darovitost učenika naših osnovnih i srednjih škola i uložila sredstva i vrijeme da se oforme ova tri Centra izvrsnosti. Što se tiče našeg Centra izvrsnosti, on obuhvaća 152 učenika i 17 profesora s tendencijom povećanja. Djeluju u 14 skupina u područjima matematike, fizike, kemije i biologije. Rad će se odvijati kroz osam subota po četiri nastavna sata, a ta će satnica i broj djece sigurno rasti“.

Župan je zaključno još jednom zahvalio svim ravnateljima, nastavnicima i mentorima koji su okosnica sustava. „Centar doživljavamo kao mjesto na kojem se stvara budući uzorak našeg društva koji će biti nositelj svih procesa i tokova u našoj zajednici, od gospodarstva do društvenih djelatnosti i siguran sam kako će ovdje steći izuzetno mnogo znanja i kompetencija koje će primjenjivati u praksi“, dodao je župan.

Spomenimo kako je prošlog tjedna s radom započeo i đurđevački Centar izvrsnosti koji djeluje pri Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac.