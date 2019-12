Sindikat strojovođa upozorava: Vlakove voze strojovođe koji nisu prošli obuku

Krivac za iskakanje putničkog vlaka u utorak u 6 sati ujutro u blizini željezničkog kolodvora Križevci je ljudska pogreška, pokazao je policijski očevid.

– Zbog vremenskih uvjeta, odnosno magle, 25–godišnji strojovođa nije vidio signalni znak, već je produžio i u djelu kolosijeka koji je u izgradnji došlo je do iskliznuća vlaka – navodi se u izvještaju Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Na očevidu je bio i glavni istražitelj željezničkih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, a policijski službenici Policijske postaje Križevci dostavit će izvješće mjerodavnom državnom odvjetništvu.

U vlaku serije 6111 koji je vozio na relaciji Zagreb – Koprivnica bilo je 20 putnika i nitko o njih nije ozlijeđen, potvrdila je Policijska uprava i HŽ.

– Putnici navedenog vlaka prevezeni su autobusom. Dok je trajao očevid, željeznički promet na relaciji Gradec – Križevci odvijao se po jednom kolosijeku zbog čega je bilo kašnjenja – odgovorili su nam iz HŽ Putničkog prijevoza.

S obzirom na to da se na dionici na kojoj je vlak iskočio iz tračnica već godinama izvode radovi na izgradnji drugog kolosijeka, postavilo se pitanje ima li ona i uporabnu dozvolu.

– Dionica Vrbovec – Križevci prošla je interni tehnički pregled i na njoj je postavljena sva signalizacija potrebna za sigurno odvijanje željezničkog prometa, sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa, a s kojom su upoznati svi željeznički prijevoznici i korisnici željezničkog prijevoza – odgovorili su nam iz korporativnih komunikacija HŽ Infrastrukture.

Sindikat strojovođa Hrvatske pak nema informacije o tehničkom pregledu dionice, no to u ovom slučaju nije niti sporno, tvrde.

– Po onome što nam javljaju strojovođe, sama regulacija prometa vrlo je komplicirana, potpuno neuobičajena i zahtjeva, čak i za najiskusnije i u potpunosti obučene strojovođe za takve procedure, iznadprosječne napore – rekao je zamjenik predsjednika Sindikata Dalibor Petrović.

Je li onda moguće da strojovođa nije vidio svjetlosni signal u uvjetima kakvi su bili u utorak kad se dogodila nesreća?

– Moguće je. No i za to postoje procedure koje, ako se prilikom obuke strojovođa provedu, sprječavaju da dođe do ovakvih slučajeva – objašnjava Petrović.

U ovom slučaju vlak, prema dostupnim informacijama, nije bio neispravan, a do nesreće je došlo greškom strojovođe koja se ne bi dogodila da su prilikom njegove obuke poštivane procedure uobičajene u Europi, tvrdi Petrović. Naime, 2014. godine tadašnja Uprava HŽ Putnički prijevoz Pravilnikom o osposobljavanju strojovođa smanjila je trajanje osnovne obuke strojovođa doslovno za više nego duplo.

– Sa šest mjeseci za jednu vrstu vozila i dodatnih mjesec dana po svakoj narednoj vrsti, skratili su je na četiri mjeseca za četiri vrste vozila odjednom. Smanjili su i broj instruktora strojovođa za više od 50 posto te su povrh toga prestali ulagati u redovitu mjesečnu obuku strojovođa koja je sada svedena doslovno na formalnost – objašnjava Petrović i dodaje da je upravo Sindikat upozoravao Upravu na moguće kobne posljedice ovih odluka.

Zbog tog Pravilnika strojovođe su tužile HŽ Putnički prijevoz i sud je trajao četiri godine i pokazalo se da su u pravu. No tek je nedavno aktualna Uprava shvatila sve opasnosti štednje na obuci strojovođa i pristala mijenjati Pravilnik tako da će omogućiti uvjete za donekle normalnu obuku strojovođa.

Sigurno je jedno, tvrdi Sindikat, da je strojovođa vlaka koji je u utorak izletio s tračnica prošao normalnu obuku, kao što su prolazili strojovođe do 2014., vjerojatno se ova nesreća ne bi dogodila.

– Dakle, odgovornost za ovu nesreću, osim manjim dijelom kod samog strojovođe, većim dijelom treba potražiti kod Uprave HŽPP-a iz 2014.godine na čelu koje je bio Dražen Ratković, a koja je zbog njoj znanih razloga u potpunosti urušila sustav sigurnosti HŽPP-a koji se nakon njegovog odlaska, sada pokušava, doduše vrlo sporo, uspostaviti iz početka – poručio je Dalibor Petrović iz Sindikata strojovođa Hrvatske.

U ovoj posljednjoj nesreći na našim željeznicama srećom nitko nije stradao, a moglo je završiti puno gore. Da je, kojim slučajem, vlak iskočio na suprotnu stranu koji metar dalje, udario bi u teretni vlak koji je stajao u kolodvoru. (GPP)