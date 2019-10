U petak i subotu održava se 8. putopisni festival Pinklecfest

Udruga P.O.I.N.T. i osmu će godinu u nizu organizirati putopisni festival Pinklecfest, kako bi publici u jesenskom razdoblju godine ponudila besplatan program ispunjen višemedijskim predavanjima, putopisnim prezentacijama i planinarskim pohodom na obližnju planinu Kalnik.

Festival okuplja zaljubljenike svih uzrasta u vožnje, letove, plovidbe i pješačenja te postaje mjestom njihovog zajedničkog druženja, razmjene iskustava i zabave. Ovogodišnji festival podupire stalni partner od prvog festivalskog izdanja, Planinarsko društvo “Kalnik” Križevci, a kao redoviti domaćin i partner festivala isprofilirala se i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci, u čijoj ćemo dvorani održati večernja predavanja u petak i subotu.

8. Pinklecfest posvećen je 110. obljetnici od stupanja prvog čovjeka na geografski sjeverni pol Zemlje (Robert Edwin Peary), a odvija se uz poruke:

• Dok putujemo svijetom kako bismo našli ljepotu, moramo je ponijeti sa sobom ili je nećemo naći.

• Putnici nikad ne pomisle da su stranci.

• Putnički impuls je mentalna i fizička radoznalost. To je strast. Ne mogu razumjeti ljude koji ne žele putovati.

• Ništa iza mene, sve je preda mnom, kao što je uvijek na putu.

• Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju, čitaju samo jednu stranicu.

• Putujemo zato što su udaljenost i raznolikost tajni osvježivači kreativnosti. Kada stignemo kući, kuća je i dalje ista. Ali nešto unutar našeg uma se promijenilo, i to sve mijenja.

Festivalski program obuhvatit će predavanja u petak i subotu (oba dana s početkom u 19:30), kao i planinarski pohod u subotu. Prvog dana očekuju nas predavanja poznatih Putoholičara, koji su u Sjevernoj Koreji istrčali maraton. Križevčani Ana Jarža Končurat i Tomislav Sukalić predočit će Vam ljepote Transilvanije, dok nam iz Đakova stiže Ivan Bertok. On je o svojem putovanju u SAD napisao i knjigu “10 000 milja Amerikom“, koju će predstaviti na Pinklecfestu u sklopu svojeg predavanja.

Drugi festivalski dan, subotu, otvara tradicionalni planinarski pohod “Put kleti potkalničkog kraja“. Od 8 do 9 sati ujutro na rasporedu je okupljanje i prijava sudionika na Trgu J. J. Strossmayera u Križevcima. Trasa pohoda vodi kroz grad, šume, livade, polja i vinograde do Kalnika. Trasa ide kroz Lipovčicu, šumom,planinarskim i biciklističkim stazama KUB B i KUB A do Kalnika. U vinogradu Sveti Vid kod Sv.Helene organizirat će se zakuska kod kleti obitelji Pašičko. Nakon zakuske organizirano preko polja zapadno stazama i putevima do Žibrinovca, asfaltnom cestom do donje Dedine i biciklističkom stazom A sjeverno uz Potok Kalnički do vinograda Banjogorica do Kalnika. U središtu sela Kalnik planiran je obilazak Kalničkog podruma i trga Stjepana Radića. Okvirna dužina trase je 18 kilometara.

Prijaviti se možete na mail pd.kalnik@hps.hr ili preko osobnih kontakata Stjepana Jembreka (email: stjepanjembrek@gmail.com; mob: 095/845-8509), odnosno Darija Banića (email: dariobanicdr@gmail.com; mob: 095/480-0025).

Subotnju večer provest ćemo uz dva otočka predavanja. Filip Blažević, Brođanin s bjelovarskom adresom, mjesec je dana živio na Cipru kamo se, nakon pet godina, vratio ovog ljeta utvrditi gradivo. Uz njega će festival zaključiti predavanje prošlogodišnjih ponavljača. Za razliku od škole ili fakulteta, ovdje epitet ponavljača ima pozitivan predznak, jer su Irina Starčević Stančići Hrvoje Stančić nakon Havaja, ove godine posjetili i Havanu.

Kompletan program, kao i satnicu festivala, možete vidjeti na web stranici festivala, kao i na Facebooku.