Čarobna šuma postaje najskuplji vrtić u županiji

Roditelji djece koja polaze križevački Dječji vrtić Čarobna šuma od rujna će smještaj u vrtiću umjesto ionako visokih 860 kuna, plaćati čak 1030 kuna. Ovim poskupljenjem, u trenutku kad u Križevcima nedostaje mjesta u vrtićima, a u gradskome je ostalo neupisano 80-ero djece, Čarobna šuma je postala najskuplji od svih gradskih i privatnih vrtića u županiji.

– Cijenu smo htjeli povisiti još prošle godine, ali zbog socijalnog senzibiliteta smo odustali. Činjenica je da su porasli svi troškovi, od režija do hrane. Recimo, krumpir smo još lani kupovali po tri kune, a sad po 8, 9 kuna – pokušala je opravdati poskupljenje ravnateljica DarinkaVrbanec. Objasnila je kako je vrtić prošle godine poslovao s manjkom i da je poskupljenje bilo neizbježno pa su i od Grada zatražili povećanje subvencije.

Inače, Grad sufinancira smještaj djece u tri privatna i u gradskom vrtiću u jednakim iznosima od 913 kuna po djetetu mjesečno, no Čarobna šuma tražila je povećanje tog iznosa. Prema istraživanju portala gradonačelnik.hr ekonomska cijena, dakle tržišna cijena smještaja djeteta bez sufinanciranja grada, u Križevcima je 1.523 kune, u Koprivnici 1.500, a u Đurđevcu 1.300 kuna. Cijene drugih križevačkih vrtića, još dva privatna i gradskog, kreću se od 610 do 810 kuna pa se postavlja pitanje što se to nudi u ovom najskupljem.

Osim po cijeni, vrtić Čarobna šuma ne razlikuje se previše od drugih takvih ustanova u gradu. Ne radi vikendom niti u večernjim satima, roditelji su obavezni mjesečno nositi potrošni higijenski materijal, a usluge koje se koriste izvan propisanog pedagoškog standarda, kao što su učenje stranih jezika ili izleti, naplaćuju se dodatno. Rad vrtića organiziran je u pet skupina, dvije jasličke i tri vrtićke i svi kapaciteti su popunjeni.

– Održali smo roditeljske sastanke i nismo imali najave ispisa. Bilo je pitanja, ali ne mogu reći da se netko pobunio zbog poskupljenja- rekla je ravnateljica. Međutim roditelji, koji nisu htjeli da im spominjemo imena, nezadovoljni su poskupljenjem ionako skupog vrtića, ali nemaju izbora jer su sva mjesta u gradskim predškolskim ustanovama popunjena i postoje liste čekanja.