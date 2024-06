Svaka godina neispunjenog obećanja roditelje puno košta – na listi čekanja za vrtić 186 djece!

Skoro 20 tisuća eura potrošit će u dvije godine mlada križevačka obitelj čije dijete već drugu godinu nije dobilo mjesto u vrtiću. Lani nisu upali, no nadali su se da će sad dobiti mjesto, kad je dijete staro već skoro tri godine, ali ništa od toga. Oboje su zaposleni s prebivalištem u Križevcima, ne primaju dječji doplatak niti imaju kakvih zdravstvenih problema (na svu sreću) i nisu ostvarili dodatne bodove. Prošle godine su dodatne bodove dobivali i oni koji su već ranije bili na listi čekanja, ali pravilnik je promijenjen i ostali su bez dodatnih bodova, kao i mnogi drugi.

Imaju sreće, kažu, da su uopće našli odgovornu i pouzdanu osobu za čuvanje djeteta, plaćaju je po satu i mjesečno ih je to koštalo oko 700 eura. No sa ženom su se dogovorili na godinu dana, do rujna, jer su očekivali da će ove godine, u drugom pokušaju, dobiti mjesto u vrtiću. Sad će, ako žele zadržati dadilju, vjerojatno morati ponuditi i više.

“Za prvu godinu to nas je koštalo oko 8500 eura, a za još jednu će nas koštati sigurno više, ako uopće uspijemo zadržati dadilju koju plaćamo na crno. Nama je to jako puno novca, a ženi koja čuva naše dijete to je jedini izvor financiranja i, jasno nam je, nije velika plaća“, ispričao nam je otac koji želi ostati anoniman. Nezadovoljan je, razočaran i ljut jer nema drugog izbora nego snalazit se kakogod uspije ne bi li on i supruga mogli zadržati svoja radna mjesta, a ne dati otkaz i ostati kod kuće jer nemaju kamo s djetetom. Nadao se novim vrtićkim kapacitetima koje je gradonačelnik lani obećavao, no od toga još uvijek nema ništa. Svaka godina neispunjenog obećanja ovu obitelj (a u Križevcima ih ima još više), košta puno.

“Ako sljedeće godine uspijemo dobiti vrtić, malena će imati skoro četiri godine, a mi ćemo dotad na čuvanje potrošiti otprilike četvrtinu iznosa kredita za nekakvu nekretninu“, izračunao je ovaj tata, a i drugi roditelji se u grupama na društvenim mrežama pitaju kako se, s obzirom na sad već veliki problem s vrtićkim kapacitetima, itko od gradskih vlasti ima obraza hvaliti da su Križevci grad prijatelj djece.

Prema odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci, ove godine čak je 186 djece ostalo neupisano. Od 232 zahtjeva, primili su 14 djece i još 26 u jaslice. Na listi čekanja za jaslice je 98 djeca, a za vrtić još 37. Među prijavljenima je 51 dijete koje 31. kolovoza neće imati jednu godinu, no i njih će do sljedeće jeseni, ako tad dobiju mjesto u vrtiću, roditelji negdje morati zbrinuti. Neupisanih je i u privatnom vrtiću Čarobna šuma gdje je na listi čekanja ostalo 21 dijete, dok su ih upisali 23. Vrtić Zraka sunca primio je 10 djece u vrtićki program (četvero je neupisano) i šestero u jaslice, a na listi čekanja za jaslice ostalo je 31 dijete.