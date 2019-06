U centru grada ima ambrozije, visoke trave, zmija, a susjedi su vidjeli i lisicu

Smeće, korov, ambrozija, divlje životinje i crjepovi koji padaju s krova na pločnik problemi su koji muče stanare zgrade u Tomislavovoj 18 već desetak godina. Naime, od kada su zadnji stanari iselili iz susjedne kuće, ona je napuštena i zapuštena, a vlasnici ne brinu niti o kući niti o njenom okolišu.

– Nitko to ne održava. Mi pokosimo uz našu ogradu jer trava inače naraste preko nje. Ima ambrozije, visoke trave, zmija, susjedi su vidjeli lisicu, a od neki dan je ovdje i kuna – ispričala je Goga Borčić, čiji prozori gledaju ravno na dvorište oronule kuće. I drugi susjedi su zabrinuti.

– Nekoliko puta vidjela sam kako padaju crjepovi sa krova, a strah nas je i kad se djeca igraju oko kuće jer ima svega, od hrđavog željeza do fekalija – žali se Jelena Brujić, majka osnovnoškolca koji je već naučio da ne smije prolaziti susjednim dvorištem iako je onuda kraći put do igrališta. S obzirom na to da u derutnoj kući nitko ne živi, postala je i odlagalište za krupni otpad.

Komunalni redari nisu upoznati sa slučajem

– Netko je donio stare madrace, ima i elektroničkog otpada. Veliki problem su i mačke koje neodgovorni građani donose i ostavljaju u kutijama – ispričala je Sonja Dominković. O ostavljenim mačkama do sada su brinuli susjedi. One zdrave su uglavnom uspjeli udomiti, a bolesne su odveli veterinaru. Međutim, to nije rješenje, kažu stanarke Tomislavove ulice i ne razumiju zašto komunalni redari sami ne obilaze lokacije za koje znaju da su problematične i ne poduzimaju nešto kako bi se ovaj problem riješio trajno. U pisanom odgovoru iz Grada na pitanje jesu li komunalni redari utvrdili slučajeve neodržavanja vrtova, dvorišta ili drugih površina na području Križevaca te koliko je takvih slučajeva i koje radnje su redari poduzeli, navedeno je da su zabilježili nekoliko slučajeva, a vlasnici su dobili upozorenja.

– Ukoliko ne postupe po upozorenju ide rješenje pod prijetnjom kazne, a onda i sama kazna – odgovara Grad.

No komunalni redari, prema pisanom odgovoru, nisu upoznati sa slučajem u Tomislavovoj ulici.

– Grad Križevci nije dobio prijavu ili pritužbu od stanara koje ste naveli. S obzirom na činjenicu da Grad Križevci ima dva komunalna redara i jednog poljoprivrednog koji zajedno pokrivaju površinu od 263,7 kilometara kvadratnih poprilično je teško obići sva područja stoga često komunalni redari postupaju po prijavi, upućuju upozorenja vlasnicima, a ukoliko po njima ne postupe idu rješenja pod prijetnjom kazne, a onda i sama kazna – poručuju iz Gradske uprave.

Grane breza prerasle zgradu

Međutim, stanari Tomislavove 18 kažu da nije istina da nisu upozorili komunalne redare o smeću i korovu u svome susjedstvu.

– Naravno da komunalni redari znaju za ovaj slučaj. Zovemo ih zbog toga dvaput godišnje i to svake godine. Nakon poziva obično prođu dva, tri dana i vlasnici dođu pokositi. Tko su vlasnici, mi ne znamo, ali komunalni redari valjda znaju kad ih obavijeste nakon svakog našeg poziva – objašnjava gospođa Borčić i dodaje da je zadnji put pokošeno prošle godine, ali sva ta hrpa trave i granja ostavljena je na dvorištu i još je tamo. Isti problem imaju i stanari u ulici Stjepana Radića gdje je, prije nekoliko godina zbog slučaja bolesti mačjeg ogreba obaviješteno i Ministarstvo zdravstva. Tada je naloženo da se daskama zatvore svi ulazi u napuštenu kuću i održava okoliš, no o njemu se i dalje ne vodi briga. Komunalni redari nisu reagirali niti na pisanu primjedbu koju je Gradu uputio Mladen Lončar, predstavnik stanara u Tomislavovoj 9.

– Poslao sam elektroničku poštu u Grad i tražio da se pokrate grane breza na dječjem igralištu u našoj ulici jer su već prerasle zgradu. Opasne su i za djecu na igralištu i za našu imovinu. Ne tražimo rušenje, samo održavanje stabala – rekao je Lončar i dodao da su neke od grana pale nakon posljednjeg jačeg vjetra, no srećom nisu nikoga ozlijedile.

Prema članku 77. Odluke o komunalnom redu komunalni redari ovlašteni su upozoravati javnopravna tijela, fizičke i pravne osobe na postupke koji nisu u skladu s Odlukom te narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, a prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu imaju pravo ulaziti u tuđa dvorišta i podnositi prekršajne prijave za one koji ih ne održavaju. Nigdje ne piše da poduzimaju radnje isključivo prema prijavama građana. Slučajevi u Tomislavovoj i Radićevoj ulici nisu novi, stanari na njih upozoravaju godinama i pitaju se zašto komunalni redari jednom za svagda s vlasnicima prostora ne riješe ovo stanje. Obje lokacije nalaze se gotovo u centru grada i, osim što ugrožavaju sigurnost i zdravlje susjeda, ne pružaju nimalo lijepu sliku posjetiteljima.(GPP)