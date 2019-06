Matija Palčić i Dejan Dedeić uspješni na međunarodnom triatlonu Ocean Lava Montenegro

U nedjelju, 12. svibnja 2019. u Crnoj Gori je održano četvrto izdanje medunarodne triatlon utrke Ocean Lava Montenegro, u okviru serije natjecanja Ocean Lava, koja se održavaju u 15 zemalja svijeta. Na ovoj najpopularnijoj međunarodnoj triatlonskoj utrci u regiji sudjelovalo je 608 triatlonaca iz četrdesetak zemalja u otežanim uvjetima zbog kiše, vjetra i hladnog mora. Među njima su bili i Križevčani Matija Palčić i Dejan Dedeić, obojica članovi Triatlon kluba Zrinski iz Zagreba, no Palčić je ovom prilikom nastupio ispred Atletskog kluba Križevci.

Triatlon utrku koja u dugoj distanci „half Ironman“ obuhvaća 1,9 km plivanja, 90 km biciklizma i 21 km trčanja, organizirao je Triatlon klub Multisport akademija Mayer u Kotoru, a kao zanimljivost navedimo da je u organizaciji ovog sportskog događaja sudjelovalo i 250 volontera. Sve discipline su se održavale na izuzetno atraktivnim lokacijama: plivanje u akvatoriju Kotorskog zaljeva, vožnja bicikla na dionici Kotor – Kamenari i trčanje duž cijele Dobrotske obale u Kotoru.

Palčić je utrku završio na 71. mjestu, s vremenom od 4 sata, 34 minute i 36 sekundi, sa zaostatkom 38 minuta za vodećim natjecateljem. Dedeić je s vremenom od 5 sati, 43 minute i 28 sekundi zauzeo 321. mjesto. Križevački triatlonci su imali i odličnu podršku navijača – Ivan Jelenčić i Tomislav Vratarić prevalili su automobilom preko 700 kilometara kako bi bodrili ne samo naše sportaše već sve natjecatelje, a navijanju se pridružila i Ivana Dubravec.

Matija Palčić: ‘U zadnjoj disciplini sam opravdao ime Atletskog kluba Križevci’

– Ove godine je more bilo nešto niže temperature nego uobičajeno pa su organizatori zbog sigurnosti odlučili skratiti stazu na 1100 metara, no ipak ostaje osjećaj neispunjenosti jer ipak triatlon nekako predstavlja borbu protiv samog sebe, ali i vremenskih neprilika, opisao nam je Palčić, navevši da je i uz skraćenu stazu plivanje bilo zahtjevno te se na mahove pretvaralo u opću makljažu, no sve u duhu triatlonske utrke.

– Što se tiče utrke, ona je i ove godine bila organizirana na vrhunskom nivou, Crnogorci stvarno znaju ugostiti ljude te bi se ova utrka trebala barem jednom naći na kalendaru svakog triatlonca. Meni je to bio drugi puta da sam u Kotoru i u svakom trenutku sam se osjecao više nego dobrodošao, istaknuo je križevački ‘Ironman’ Palčić.

– Biciklistički dio je također bio nešto zahtjevniji od prošle godine zbog vremenskih uvjeta na stazi, gdje je kiša padala u nekoliko navrata, popraćena laganijim vjetrom, no to je predstavljalo još jedan izazov tako da je taj dio utrke bio dosta zanimljiv i meni osobno zabavan. Trkački dio je prošao bez problema tako da sam ostvario najbolje vrijeme na polumaratonu otkad se bavim triatlonom, naveo je Palčić.

Dejan Dedeić: ‘Za majicu, metalnu medalju i tanjur pašte – idem opet!’

– Na samom triatlonu voda je bila idealna za brzo razbuđivanje – samo 12,5°C pa se plivala kraća distanca. Na biciklu nas je par puta lagano oprala kiša i isprala svu sol iz mora. To je bilo dosta “ugodno” iskustvo, pogotovo ako si imao sreće da se na spustevima netko vozi ispred tebe, opisao je Dedeić pomalo satirično vremenske uvjete na utrci.

– Samo trčanje je bilo dosta zabavno: trči se uz obalu na kojoj ima dosta kafića. Na žalost ili na sreću, nemaju cedevitu, ali su lokalni ljudi jako susretljivi i vole navijati tako da je ovo jedan od ljepših triatlona općenito. Na kraju trčanja još jedan lagani ljetni pljusak. Uglavnom, super iskustvo, naveo je Dedeić i zaključio da će sigurno ponovno sudjelovati na ovoj utrci.

Triatlon sve popularniji među Križevčanima

– Ljetni period ću iskoristiti za kvalitetne pripreme gdje bi se mogao sljedeći put natjecati u Beogradu ili na Dugom otoku, takoder u poluironman distanci. Puna distanca dugog triatlona – Ironman, ove godine nije u planovima te ću se za takav poduhvat možda odlučiti ponovno sljedeće godine, zaključio je Palčić, napomenuvši da je nekolicina ljudi iz Križevaca takoder na dobrom putu da se počne baviti dugim triatlonom, što ga posebno veseli i nada se da će ih ubrzo još više sudjelovati na utrkama.

Kako javlja portal Drava.info, u Kotoru je nastupio i koprivnicki triatlonac Neven Radotović i to u kategoriji “half Ironman” te osvojio 85. mjesto u ukupnom poretku i 19. mjesto u kategoriji M 40-44 s vremenom od 4 sata, 39 minuta i 6 sekundi (plivanje 17:09, bicikliranje 2:40 i trcanje 1:34). Radotović inaće nastupa za zagrebacki Triatlonski klub Swibir koji je u zadnje dvije godine proglašen najboljim triatlonskim klubom u Hrvatskoj. Ova utrka mu je poslužila kao priprema za Ironman utrku u Italiji na kojoj će nastupiti krajem rujna godine.