Prijavite se na ovoproljetnu pub inKVIZiciju, 22. po redu, bit će darova!

Postupak prijavljivanja na ovoproljetno, 22. po redu izdanje najpopularnijeg križevačkog pub kviza, i jedinog za sve uzraste, pub inKVIZiciju, još uvijek traje, i bit će tako do popunjenja svih mjesta, kojih još ima.

Stoga, prijavite se na pubinkvizicija@udruga-point.hr (pošaljite naziv ekipe, ime i prezime do 4 osobe, i kontakt-broj), i time osigurajte sudjelovanje na kvizu koji počinje na Veliku subotu, 20. travnja 2019. u 20:00 u prostorijama Caffe bara “Bull 23”, na katu. Prijave se zaprimaju do ovog petka u 20:00.

I da, sve ekipe dobit će prigodne darove.