Tim ‘BATman’ pobijedio na 15. kvizu i zaključio sezonu Pub inKVIZicije

Tim “BATman” nosit će titulu prvaka, najboljih “Kvizevčana”, preko cijeloga ljeta i do nove sezone Pub inKVIZicije, obzirom na to da je sinoć pobijedio na 15. izdanju kviza, posljednjem u sezoni 2017./18. Sastav koji čine Barbara Popović Jarža, Ana Končurat, Tomislav Sukalić i Mario Matešić, ne samo da je osvojio svoj prvi trofej, već je postigao i najveći rezultatski uzlet – nakon prvog “poluvremena” bili su šestoplasirani od 10 timova, da bi se u finalnoj rundi digli i prikupili 40 od mogućih 66 bodova. Za nagradu im pripadaju besplatne ulaznice na sljedeći naplatni događaj Kluba kulture.

Ako je uspon “BATmana” bio svojevrsno iznenađenje, onda se takvim sigurno može okarakterizirati i stanje na ljestvici ispod.

Naime, prvi se put dogodilo da su u pripetavanju, i to za drugo mjesto, sudjelovala tri tima – branitelji naslova s 14. inKVIZicije “Kraljevi lavova”, vlasnici najviše naslova pobjednika “Klub 247” i “Ni da ni ne”, koji je na kraju ovoga troboja bio i najegzaktniji u odgovoru na pitanje procjene. Članovi (Vedrana Rađa, Darko Kožar, Tomislav Stipić, Dino Glavočević) će se osladiti pizzama u restoranu Tomislav.

Prema odluci organizatora iz udruga P.O.I.N.T. i K.V.A.R.K., treća nagrada je “udvostručena”, odnosno pića u Klubu kulture dobili su i “Klub 247” (Nataša Lovreković, Goroslava Tkalec, Ratko Matić, Željka Kržek-Novosel) i “Kraljevi lavova” (Darko Laklija, Martina Laklija, Ivor Vidaković, Jelena Ivezić), čime nitko nije kažnjen ili oštećen, naprotiv.

Subotnji kvizni proces imao je, mora se napomenuti, i zamalo neugodnu epizodicu, jer je pri zbrajanju bodova bilo nekih previda koji nisu mogli proći bez (emfatičnih) reakcija nekolicine igračica i igrača.

No, na kraju balade i ovosezonskog kviznog ciklusa presudila je korektnost i vedar kvizni duh sviju sudionika.

Sljedeća redovita, “konvencionalna” kvizna utakmica zakazana je za jesen, jedne subote u rujnu, ali već za nepuna tri tjedna, u subotu 16. lipnja, u vikendu 51. Križevačkoga velikog spravišča, na rasporedu je “posebno izdanje”, igra nazvana Krizevačko kvizišče.

InKVIZitori spravljaju poseban tematski kviz, po “domači” i po Štatutima. Pozivaju zato sve puce i dečke i pajdaš(ic)e dobre volje da dođu u Atrij likovne galerije i zaigraju prigodni križevački kviz. Detalji u programu ovdje.



REZULTATI

1. BATMan – 40 od mogućih 66 bodova

2. Ni da ni ne – 39/66

3. Kraljevi lavova – 38/66

KLub 247 – 38/66

4. Buco – 37/66

Radio i aktivni Prigorci – 37/66

5. Kvizlinzi – 36/66

6. Veljko Popović – 35/66

7. Untergrunt – 31/66

8. BF ekipa – 24/66