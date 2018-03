U subotu u Galeriji K2 radionica marketinga na društvenim mrežama

Čini se da svi to rade, no samo neki znaju kako je ispravno. Izgleda da ih svi imaju, no pitanje je znaju li ih doista koristiti. Bilo da je riječ o poduzetništvu, neprofitnim inicijativama ili djelatnostima fizičkih osoba, prisutnost na društvenim mrežama danas je neizostavan dio komunikacijske strategije. Druga druga radionica 14. Culture Shock Festivala nudi odgovore zainteresiranima!

Kako optimalno pristupiti marketingu na društvenim mrežama saznajte riječju, shareom i likeom od Irme Vargić, fotografkinje s iskustvom u digitalnom marketingu, koja stoji iza irma.jpg, iz križevačke inicijative ESPR – Events, Socials & Public Relations. Besplatna radionica se održava u subotu, 24. ožujka u Galeriji K2 na Nemčićevom trgu s početkom u 15 sati. Polaznike se savjetuje da ponesu i prijenosno računalo te isprobaju alate i tehnike na licu mjesta.