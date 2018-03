U srijedu Dan otvorenih vrata udruge ‘Maslačak’ povodom Dana osoba s Down sindromom

Udruga “Maslačak” Križevci organizira u srijedu, 21. ožujka 2018. Dan otvorenih vrata povodom Dana osoba s Down sindromom. U Udruzi je 11 članova sa ovim sindromom te koji također pozivaju sugrađane na veselo i kreativno druženje. “Ulaznica” su šarene, neuparene čarape te će se i na taj način dati podrška osobama s Down sindromom.

– Pozivamo sve zainteresirane da dođu u prostore Udruge u ulici Matije Gupca 36, u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabiliaciju od 13 do 16 sati, stoji u pozivu.

Prosječno jedno od 650 sve novorođene djece rađa se sa Down sindromom, kromosomskim poremećajem koji nastaje uslijed viška jednog kromosoma ili dijela kromosoma u jezgri svake stanice tijela. Taj poremećaj sprečava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta. Sindrom Down uzrokuje pogrešno razvrstavanje kromosoma tijekom stanične diobe spolnih stanica, tako da se u stanici nađe višak cijelog ili dijela jednog kromosoma. S obzirom da postoje tri kopije 21. kromosoma, regularni tip sindroma Down poznat je i kao “trisomija 21”.

Unatoč brojnim teškoćama, ali uz podršku osobe sa Down sindromom dio su svake zajednice, bave se raznim aktivnostima, pohađaju školu, a neke su i zaposlene. Žive s obiteljima, ili s prijateljima, a neki i samostalno. Mogućnosti za osobe sa Down sindromom danas su daleko veće nego u prošlosti, temeljem odmicanja tradicionalno postavljenih granica. Kvalitativni pomaci plod su zajedničkih napora roditelja, stručnjaka i šire zajednice.