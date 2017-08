Tijekom vikenda, od 11. do 13. kolovoza, na području Policijske uprave koprivničko – križevačke zabilježene su četiri prometne nesreće od čega tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i jedna nesreća s materijalnom štetom. U nesrećama su tri osobe ozlijeđene, pri čemu je jedna osoba teško ozlijeđena, a dvije osobe lakše.

Okolnosti uslijed kojih je došlo do prometnih nesreća bile su vožnja na nedovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, nestabilan način upravljanja biciklom i neprilagođena brzina (2).

Vozač pod utjecajem alkohola izazvao je prometnu nesreću s ozlijeđenom osobom u kojoj je zadobio teške tjelesne ozljede. Mlada vozačica bicikla, radi upravljanja biciklom na nestabilan način, izazvala je prometnu nesreću u kojoj je lakše ozlijeđena. Utvrđeno je 119 prometnih prekršaja, od čega 26 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i 25 prekršaja vožnje nepropisnom i neprilagođenom brzinom.

Tijekom vikenda u posebnu prostoriju za smještaj do prestanka djelovanja opojnog sredstva bila su smještena tri vozača, a sedam vozača je uhićeno. Protiv pet vozača provedeni su žurni prekršajni postupci. Na izdržavanje izrečenih kazni zatvora u zatvor u Bjelovaru predana su dva vozača.

Tijekom vikenda zbog upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola sankcionirano je pet mladih vozača (0, 00 do 0,50 g/kg – 1; od 0,50 do 1,00 g/kg – 1; od 1,01 do 1,50 g/kg – 1, iznad 1,50 g/8kg – 2). Najveća koncentracija alkohola kod mladog vozača utvrđena je u nedjelju, 13. kolovoza, u 0.20 sati u Starogradskoj ulici u Koprivnici, kada je 21 – godišnji vozač upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,87 promila. Mladi vozač je bio uhićen, te je protiv njega proveden žurni prekršajni postupak u kojem je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 14 dana uvjetno na 12 mjeseci i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije šest mjeseci.

Najveća koncentracija alkohola u nadzoru prometa utvrđena je u nedjelju, 13. kolovoza, u 21.35 sati u Koprivničkoj ulici u Križevcima, kada je 26 – godišnji vozač, prije stjecanja prava, upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 3,05 promila. Vozač je uhićen, a protiv njega će u prijepodnevnim satima u ponedjeljak, 14. kolovoza biti proveden žurni prekršajni postupak.

Najveća brzina kretanja vozila u nadzoru prometa utvrđena je u nedjelju, 13. kolovoza, u 13.48 sati na Križevačkoj cesti u Koprivnici, kada se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 99 kilometara na sat na mjestu gdje je brzina ograničena na 50 kilometara na sat.