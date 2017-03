Gradski muzej Križevci tradicionalno u povodu Dan grada 24. travnja organizira fotografsku izložbu “Križevci okom kamere” posvećenu Križevcima. Tim povodom poziva sve koji se amaterski ili profesionalno bave fotografiranjem, i koji su na bilo koji način neki gradski motiv ovjekovječili svojim klasičnim ili digitalnim fotoaparatom, da se pridruže izložbi i svojim je sudjelovanjem obogate.

Na izložbi mogu sudjelovati svi sugrađani i gosti koji na svojim fotografijama imaju zabilježene motive Križevaca i neposredne okolice, neovisno o vremenu nastanka fotografije i godišnjem dobu

Na fotografijama mogu osim objekata biti zabilježeni i neki značajniji događaji, kao i poznati ljudi ili manifestacije, a poželjno je da radovi imaju elemente umjetničke fotografije, s težnjom da poznate prizore predstave možda u nekom drugom viđenju, pa se, primjerice, mogu izložiti zanimljivo fotografirani detalji zgrada, zelenila i sl.

Preporuka je da fotografije budu u što manjoj mjeri naknadno računalno obrađivane, odnosno da što je više moguće budu izvorne, kako bi do izražaja došlo samo umijeće fotografiranja i poetika i senzibilitet, a ne vještina obrade.

Organizator preporučuje izradu fotografija dimenzija od najviše 30 x 40 cm, a najmanje 24 x 30 cm, s tim da te manje moraju biti zalijepljene na podlozi veličine 30 x 40 cm. Manje fotografije se neće zaprimati. Svaki autor može prijaviti i dostaviti do 5 fotografija bilo u boji, bilo crno-bijelih, i to u Likovnu galeriju na Nemčićevom trgu br. 6 (dvorište), do 25. ožujka 2017. Na poleđini svake fotografije treba pisati ime i prezime autora, adresa i naziv rada.

Ako pristigne veći broj fotografija od onog koji fizički stane u prostorije Galerije, Muzej kao organizator, zadržava pravo izbora prispjelih fotografija, u pogledu motiva (npr. da ne bude 50 fotografija istog motiva), i u pogledu kvalitete, pa tako u obzir neće doći one fotografije koje su tehnički loše izrađene (npr. potresene, učinjene krivom ekspozicijom i sl.).

Glasovima publike bira se najuspješniji izlagač, koji na idućoj izložbi može izložiti do 15 svojih fotografija. Ove godine to pravo ima Miroslav Stručić koji je lani dobio najviše glasova za svoje fotografije.

Sve informacije zainteresirani mogu dobiti pozivom na tel. 711- 210 ili slanjem e-maila na gmk@kc.t-com.hr.