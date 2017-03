PARTY Ilija Rudman, jedan od najpoznatijih hrvatskih DJ snaga na underground disco i house sceni, dolazi ove subote u križevački Klub kulture u sklopu Culture Shock Festivala.

Ilija Rudman je autoritet na underground disco i house sceni, te više od desetljeća kao DJ i producent spaja svoju ljubav prema discu i zvuku analogne opreme koju je marljivo skupljao za svoj studio. Uz suradnje s imenima kao što su Greg Wilson, Pete Herbert, Mark E, The Revenge ili Bran New Heavies, remiksirao je i za imena Under The Shade, Tirk, Bearfunk ili Red Music. Ilija je 2015. izdao drugi album True Colors, a pokrenuo je i vlastitu izdavačku kuću Imogen Recordings.

Ilija ima više od 70 različitih izdanja diljem svijeta za različite izdavače poput Rong Music, Bear Funk, 2020 Vision, Electric Minds, Jisco Music / UTS, Instruments Of Rapture, Red Music Records, Compost Record, Wolf Music, Tirk , Love Is War Music, Defected / Classic Music Company, Imogen Recordings i Azuli.

Atmosferu će nabrijati Chille jr. (Night Moves, Koprivnica), DJ s dugogodišnjim radijskim i klupskim iskustvom te Vedran Gapulja (Safehouse, Križevci), promotor, plesač i član kultne Safehouse ekipe od samih početaka.

Ulazak na party je u pretprodaji 30 kuna, a ulaznice se mogu kupiti u Križevcima u Klubu kulture i Art Rock Caffeu te online putem portala Entrio.hr. Ulaznica na dan događanja koštat će 40 kuna.

Mi ćemo najsretnije čitatelje nagraditi s besplatnim ulaznicama, a dovoljno je skoknuti do naše Facebook stranice i pratite objavu nagradne igre.(ePodravina.hr)