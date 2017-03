U POSJETU KOPRIVNICI I KRIŽEVCIMA Pitanje Palače pravde nije još uvijek riješeno s obzirom na okolnost da ju je Grad izgradio u zamjenu za dobivanje prostora bivše vojarne. To još administrativno nije regulirano, no to je jedan od lakših problema, rekao je župan Darko Koren.

Ministar državne imovine Goran Marić danas (u ponedjeljak, 27.2., op.ur.) je posjetio Križevce i Koprivnicu.

U prostoru Razvojnog centra i tehnološkog parka u Križevcima, ministar i križevački gradonačelnik Branko Hrg, uz prisustvo bjelovarsko-križevačkog biskupa Vjekoslava Huzjaka razgovarali su o iskorištenim prostorima bivše vojarne u Križevcima, koji su se prenamijenili u društvene svrhe. Marić je izazvao zadovoljstvo viđenim i najavio novu pomoć države u razvoju grada.

– U ovaj prostor je uloženo 126 milijuna kuna i otvoreno 150 novih radnih mjesta, to za Križevce puno znači. Ova vojarna je proglašena neperspektivnom, u vlasništvu je Republike Hrvatske te ćemo pristupiti darovanju jednog dijela nekretnine, a jedan dio darovati za izgradnju svetišta Sv. Markog Križevčanina kako bi smo to zamijenili s potraživanjima Crkve zbog povrata ranije oduzete imovine – izjavio je ministar Marić dodavši da se radi o 17 tisuća kvadratnih metara.

Podsjetimo, dio vojarne sa starim zgradama Križevcima gdje je sada knjižnica, starački dom i druge ustanove, ranije je poklonila Jadranka Kosor, a ministar Marić sada je obećao i dio zemljišta koja idu prema stambenom bloku. U Križevcima je tamo u planu gradnja svetišta Sv. Marka Križevčanina.

U Koprivnici je ministar posjetio Sveučilište Sjever, a u Županiji je s predstavnicima općina razgovarao o raspolaganju i rješavanju problema državne imovine na području županije.

Župan Darko Koren je ovaj sastanak istaknuo kao jedan, nakon dugo vremena radni i konkretan.

– Od samog ministra smo shvatili da je prilično upoznat sa stanjem stvari, s obzirom na kratkoću vremena kako ministarstvo djeluje. Danas smo na radnom sastanku dobar dio problema riješili – rekao je Koren. Ministar Marić istaknuo je sastanak kao učinkovit, u pozitivnom ozračju i toliko fantastičan da ga ne bi moglo zamijeniti tisuću mailova i pisama.

Rekao je kako je to sve sa ciljem mobiliziranja umrtvljene, zapuštene, uspavane i uništene imovine Republike Hrvatske kojom jedinice lokalne samouprave ne mogu gospodariti zbog zapuštenosti svih tih predmeta i odnosa.

– Mobilizirat ćemo kadrove na obje strane te ih zadužiti da provedu sve što smo se dogovorili. Time očekujem veći doprinos ekonomskoj, gospodarskoj aktivnosti i novim zapošljavanjima, što je prioritet – izjavio je Marić.

Napomenuo je da je ovo prvi put u 25 godina mlade Hrvatske da se ovakvi sastanci događaju.

Marić je ujedno istaknuo kako u Ministarstvu apsolutno podržavaju Sveučilite Sjever u njegovim projektima.

– Sveučilištu ćemo izaći ususret onime što mu je potrebno za funkcioniranje i proširenje, po pitanju vojarne. Ići ćemo i u Varaždin koji, također, ima gotovo nerješivih problema s vojarnom, ali nadam se da ćemo naći načina kako to riješiti – riječi su ministra Marića.

Smatra kako je ovom kraju nasušno potreban prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Što se dogovora i daljnjih planova tiče, rekao je kako je bilo zapuštenih predmeta čak od 2005. godine vezano uz koje nije odgovoreno na zahtjeve te da su sad svi uzeti u obzir.

Istaknuto je kako je potrebno obaviti primopredaju Palače pravde, što je tehnički detalj koji planiraju riješiti s Jakšićem već idući tjedan. Bilo je još zahtjeva Grada, ali rješavat će se redom.

– Pitanje Palače pravde nije još uvijek riješeno s obzirom na okolnost da je Grad izgradio u zamjenu za dobivanje prostora bivše vojarne. To još administrativno nije regulirano, no to je jedan od lakših problema – nadovezao se župan Darko Koren, misleći pritom da Palača ide u državno vlasništvo.

Ministar je priznao da nitko ne zna kojom imovinom na području Koprivničko-križevačke županije upravlja država.

– Međutim, načelno smo se dogovorili s JLS-ima da će oni napraviti popis prema vlastitim spoznajama, s čime sve RH raspolaže na njihovom području te dostaviti sa svojim željama i zahtjevima što od tih nekretnina mogu i na koji način žele jedninice koristiti – ovim je riječima završio ministar državne imovine svoj posjet Koprivnici i Županiji.(ePodravina.hr)

Autori: Martina Maloča i Admir Sinani