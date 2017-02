PRIPREME ZA LOKALNE IZBORE Što bi mi značila ta funkcija, velika je to odgovornost, a Križevci su gospodarstveno kratki. Uništile su se stare firme poput Čelika, Križevčanke, Mlinara, ne može se preko noći obnoviti grad. Da imamo još četiri, pet tvrtki KTC- ovog obima, to bi bilo idealno, kaže Katavić.

Ivan Katavić, vlasnik trgovačkog lanca KTC i jedan od istaknutijih članova HDZ-a u županiji, potvrdio je kako se neće kandidirati za gradonačelnika Križevaca.

– Kad govorim o sebi, ne mogu govoriti – ja bi želio biti to i to; to je stvar stranke i to prepuštam njima. I ja sam čuo gradska naklapanja o mojoj kandidaturi, imam godine i prevelikih obaveza da bih rekao – još mi to fali. Ako mi ponude tu funkciju u HDZ-u, ja ću kazati – ne. U ovim godinama, imam mladu ženu, veliku porodicu i zaslužujem malo uživati. Nikada nisam okrenuo glavu niti od politike ni od firme ni od prijatelja.

Katavić je dodao kako su u gradu uništene stare firme i kako se zajednički mora graditi budućnost Križevaca.

– Što bi mi značila ta funkcija, velika je to odgovornost, a Križevci su gospodarstveno kratki. Uništile su se stare firme poput Čelika, Križevčanke, Mlinara, ne može se preko noći obnoviti grad. Da imamo još četiri, pet tvrtki KTC- ovog obima, to bi bilo idealno. Moramo graditi, a to možemo samo s povjerenjem. Nije važno tko će dobiti izbore, moramo si poslije izbora pomagati da stvorimo bolje Križevce da nam svima bude ugodnije živjeti.

Mato Devčić, predsjednik križevačke organizacije HDZ-a i ravnatelj koprivničke bolnice nije želio otkriti konkretna imena s kojima će stranka izaći na izbore.

– Traju intezivne konzultacije sa svim srodnim političkim partnerima, a i unutar stranke dolazimo do momenta kad ćemo donijeti konačni sud na koji način će HDZ nastupit na lokalnim izborima. U ovom času ne želimo imenovati kandidate, listu. HDZ će bit ispreman za ove lokalne izbore, a sama kampanja će se objaviti na tiskovnoj konferenciji za medije. Bit ćemo konstruktivni s konkretnim programom za nastavak razvoja Križevaca. Sve će biti na vrijeme objavljeno – kaže Devčić.

Devčić je dodao kako se križevački ogranak intezivno priprema unutar stranke za lokalne izbore.

– Križevački HDZ kontinuirano radi unutar sebe na određenim ojačanjima, na okrupnjavanju članstva, na pripremama za lokalne izbore. Naizgled defanzivna politika HDZ-a u Križevcima to nikako nije, to je naša procjena. Doziranje informacije i izlazak u medije nije presudno za rezultat lokalnih izbora – zaključio je on.(ePodravina.hr)