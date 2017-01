Križevačka udruga P.O.I.N.T. i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci ponosno pozivaju na veliki koncert povodom Valentinova pod naslovom “Bow vs Plectrum” (Gudalo protiv trzalice), koji će se održati u subotu, 11. veljače 2017. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima s početkom u 19 sati. Ulaznice po 40 kuna u pretprodaji su od danas u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”, Turističkom informativnom centru i Art Rock Caffeu, a pokrovitelj je Grad Križevci.

Koncert “Bow vs Plectrum” predstavlja duo Filipa Novosela (tambura) i Tihomira Hojsaka (kontrabas), uz pratnju Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Siniše Leopolda i gostovanje perkusionista Žana Tetičkoviča. Autorski dvojac Hojsak-Novosel donosi jedinstvenu fuziju etna i džeza, pregršt novih skladbi u izvornim modernim aranžmanima za neuobičajen duo kontrabasa i tambure.

Tamburaški orkestar HRT-a pruža ritamsku, harmonijsku, melodijsku i drugu logistiku potrebnu za ovu jedinstvenu glazbenu priču. U izvornim kompozicijama koje Bow vs Plectrum skladaju isprepliću se različiti folklorni motivi i nepravilni ritmovi svojstveni glazbi iz koje potječu, harmonijski jezik suvremenoga džeza i virtuozne improvizacije kojima pokazuju puni potencijal svojih glazbala.

Filip Novosel upisao se u povijest kao prvi diplomirani džez-tamburaš (New School for Jazz and Contemporary Music u New Yorku). Tihomir Hojsak kontrabasist je novoga vala generacije džezista, dobitnik Porina i vlasnik dvaju samostalnih albuma. Žan Tetičkovič je jedan od najnagrađivanijih mladih skladatelja i bubnjara u svijetu džeza, trenutačno djeluje na relaciji New York-Slovenija.

Želja organizatora je ovim koncertom upoznati križevačku publiku, a posebno mlađu populaciju, s autorskim izvedbama vrhunskih i višestruko nagrađivanih hrvatskih i međunarodnih glazbenika, kao i prirediti posjetiteljima prvoklasni glazbeni užitak uz izvedbe Tamburaškog orkestra HRT-a, koji uvijek nastoji usmjeriti pozornost ljubitelja glazbe na široke i raznovrsne mogućnosti tambure.

Medijski pokrovitelj događaja je nezavisni portal Križevci.info, a medijsku podršku pružaju portali ePodravina, Prigorski, SoundGuardian te Radio Križevci, Radio Koprivnica i dr.