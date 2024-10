Gudački kvartet Sebastian u Križevcima u posebnom izdanju

Koncertom u dvorani Glazbene škole Alberta Štrige u ponedjeljak 21. listopada u 19:30 Gudački kvartet Sebastian će okrenuti novu stranicu svojih partitura. Umjesto četiri, u “kvartetu” će ovaj put nastupiti pet glazbenika. Naime, na dionici violončela dolazi do smjene generacija i ovim nastupom glazbenici zahvaljuju Zlatku Rucneru na sjajnih 30 godina u Kvartetu i žele dobrodošlicu novom članu Smiljanu Mrčeli. Uz njih su Anđelko Krpan, i Teodora Sucala Matei na violini Nebojša Floreani na violi, a svirat će Prohasku i I am looking around za gudački kvartet te Schubertov Kvintet za dvije violine, violu i dva violončela.

Gudački kvartet Sebastian dosad je nastupao diljem svijeta, snimili su nekoliko albuma, osvojili nagradu Porin te nagrade Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika i druge. Na repertoaru im je domaće stvaralaštvo, ali i djela svjetske literature. Ciklus koncerata kvarteta Sebastijan Glazbena škola organizira uz potporu Ministarstva kulture i medija. Ovo je posljednji od četiri najavljena koncerta Gudačkog kvarteta Sebastian iz ciklusa klasične glazbe, počinje u 19:30 i ulazak je slobodan.