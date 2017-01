INTERVJU – NIKOLA ŽULJ I ZDENKO BALOG Autentična križevačka kulturna i umjetnička energija utjelovljena u liku i djelu dvojice nerazdvojnih suradnika, Nikole Žulja kao vlasnika izdavačke kuće Veda i dr.sc. Zdenka Baloga, povjesničara umjetnosti, rezultirala je monografijom Križevci – vjekovi slobodnog kraljevskog grada – Grad i spomenici.

Zdenko i Nikola autorski su tim koji već nekoliko godina surađuje na književnim projektima, ali izdati knjigu o gradu u kojem žive i kojeg svakodnevno promatraju, bio je to ogroman izazov u kojem je trebalo ovladati emocijama i hladne glave pristupiti projektu. Dva gospodina s dubokim senzibilitetom prema knjizi i fotografiji, energiju crpe iz ljubavi prema poslu kojeg rade, a monografijom Križevaca, prema vlastitim riječima, podignuli su ljestvicu svojih radova na jednu novu razinu.

Predstavite čitateljima kako je nastala početna ideja o nastanku ove monografije Križevaca, što vas je motiviralo i koliko je trajao proces od ideje do realizacije?

Žulj: Prije 10 godina, ja sam objavio knjigu Križevci i Kalničko prigorje i smatrao sam da je pravo vrijeme da se napravi nova knjiga koje će ovoga puta obuhvatiti samo grad Križevce, sa svim onim vrijednim spomenicima umjetnosti i arhitekture s kojima grad raspolaže. Sama ideja je nastala prošle godine i realizirana je do kraja godine, u prosincu 2016. knjiga je izašla iz tiska.

Balog: Jedna takva ideja dulje vrijeme klija, prije nego što se o njoj počne razgovarati za stolom. Ovakve monografije baš i nisu česte, obično se radi ili o foto monografijama koje imaju zanemariv popratni tekst, ili se pak radi o stručnoj literaturi koja nije široke primjene jer je pišu stručnjaci za stručnjake. U našem slučaju radi se o objedinjenom konceptu, atraktivnom likovnom pristupu i originalnim autorskm fotografijama te tekstu koji posjeduje dva svojstva – on je stručan, svaki podatak je provjeren i na njega se može osloniti i pozvati. Tekst je originalan, a pisan je na način da bude pristupačan i čitljiv svakom čovjeku kojeg zanima povijest grada jer po Križevcima ne hodaju samo povjesničari, profesori i stručnjaci već naprosto širi presjek stanovništva.

U čemu se očituje posebnost ove monografije, možete li izdvojiti neke detalje koji knjigu izdvajaju od sličnih izdanja?

Žulj: Ova knjiga se razlikuje od još jednog tipa monografija gradova kojeg pišu pet, šest ljudi pa to bude knjiga koja obuhvaća razdoblje od tisuću godina. Takve knjige ponekad imaju i po 500 stranica i tu se javlja problem neujednačenog teksta, različiti stilski pristupi tekstu. Naime, kad imate toliko stranica, to je problematično za čitanje, tekstovi često imaju puno balasta i suvišnih informacija. Mi smo napravili jedan sažetak vjekova grada Križevaca kao slobodnog kraljevskog grada s posebnom pažnjom na grad i spomenike. Knjiga nije debela, tekstualno se može pročitati za nekakva dva sata, u tom je smislu i vrlo praktična. Knjiga se ne nameće da se mora pročitati, može se imati doma kao i lijep predmet, može se čitati povremeno, vraćati se pojedinim poglavljima. Ona ima karakteristike suvenir knjige ili spomenar knjiga pa je pogodna i kao poklon dragim prijateljima, ali također, lijepo izgleda i stoji na kućnoj polici.

Balog: To je peti projekt na kojem zajedno surađujemo ja i Nikola. Svaki daljnji projekt postavlja novu ljestvicu. Ovo je treća knjiga u biblioteci Kulturnog turizma i svaka sljedeća u toj biblioteci mora računati s ovom knjigom kao razinom ispod koje se ne može ići.

Žulj: Knjiga je izašla u našoj biblioteci Kulturni turizam. Biblioteka je osnovana s ciljem prezentacije najvrednijih djela umjetnosti i arhitekture, prirodne i kulturne baštine koji su nastali na tlu Hrvatske.

Obojica ste sudjelovali u izradi knjige, otkrijte čitateljima podjelu rada, tko je pisao tekstove, a tko fotografirao prekrasne kadrove Križevaca i gradskih spomenika?

Žulj: Ja sam izdavač, producent, financijer te urednik knjige. O samoj koncepciji knjige smo zajednički razgovarali ja i Balog, o tome kako ju najbolje napraviti, da bude pristupačna i za široke namjene, a s druge strane da to ne bude nauštrb stručnosti. Mi smo se opredijelili za jedan jezik koji je autor poštivao, to je znanstveno popularni jezik kojem ne manjka stručnosti. Autentičnost i vjerodostojnost stoje iza ovog teksta što sam znanstveni tekst ne može imati. Knjiga je podijeljena na dva dijela u smislu autorstva – fotografije potpisuje moja malenkost i one su nastajale cijelo zadnje desetljeće. Svojedobno, dok je to situacija omogućavala, ja sam si priuštio let balonom i let avionom iznad Križevaca. Dok su uređivani gradski trgovi, iskoristio sam dizalicu pa sam se na nju popeo kako bi dobio neke nove vizure, htio sam fotografijama iz novog kuta pokazati stvari koji su već poznate. Ljudi koji gledaju knjigu mogu se iznenaditi detaljima koje smo izdvojili iz cjeline i koji snažno djeluju na čitatelja.

Balog: Tekst je nastao vrlo brzo, ali priprema za njega je trajala izuzetno dugo. Otkad sam u Križevcima, kao znanstvenik i povjesničar umjetnosti proučavam Križevce. Ja sam medievalist i bavim se srednjim vijekom, a pojedinačne teme koje sam obrađivao poput Koruške i Rangera koju sam temeljito proučavao, Grkokatoličke katedrale i ikonostasa, to su pojedinačne teme koje su se zaokružile i kada je tekst trebao nastati, to je bilo većinom iz mog prethodnog rada. Bio je tu i dodatan višemjesečni napor i rad da se popune praznine koje nisam ranije pokrio. Recimo, razvoj grada u 19. stoljeću nakon rušenja bedema. To je jedna izuzetna tema, od rušenja bedema do kraja prvog svjetskog rada koja oblikuje ono što mi danas doživljavamo kao grad Križevce. Ranije se nisam s time susretao, pa sam te teme puno intezivnije proučavao u novije vrijeme.

Imate li povratne informacije Križevčana, kakve su reakcije prosječnog čitatelja, a što kaže stručna kritika?

Žulj: Upitno je što znači prosječni čitatelj. Knjiga je rađena na način da bude maksimalno kvalitetna na nacionalnoj razini, ona može stati uz bok najboljim naslovima iz tog žanra na razini Hrvatske, ali i na razini europskih gradova i njihovih monografija. Naša je namjera doprijeti do čitalaca koji su iz Križevaca, ali i iz cijele Hrvatske što smo i počeli raditi.

Balog: Više čitaoc bira knjigu nego knjiga čitaoca, odnosno, knjiga je namijenjena svakom koga zanimaju Križevci u četvrtoj, povijesnoj dimenziji. Svatko tko se pita pred uočljivijom križevačkom građevinom o urbanističkoj situaciji, tko si postavlja pitanja o prošlosti, nastanku grada, povijesti i želi proširiti znanje – na toj će razini u knjizi pronaći puno. Što se stručne kritike tiče, meni se čini da je važnija kritika čovjeka koji je došao kupiti tu knjigu jer ga istinski zanima nego kritika neke osobe koja smatra da je iznad kriterija i da može dati pravorijek.

Žulj: U potpunosti se slažem s ovime što je rekao Zdenko.

Kako je tekao proces rada na monografiji, u razgovoru mi djelujete prilično skladno i uhodano, funkcionirate li tako i u poslu?

Balog: Bilo je oko knjige puno stvari koje smo najprije oboje htjeli, a onda oboje nismo htjeli. Promijenili smo dvije, tri koncepcije knjige. Bez obzira što je to treća knjiga u biblioteci Kulturnog turizma, i Nikoli i meni je najviše stalo da postavimo visok kriterij s obzirom da smo oboje iz Križevaca.

Žulj: Mi smo imali naslovnicu oko koje smo se obojica složili, krasna panorama Križevaca koja se sad nalazi unutra u knjizi. Bilo je 26 različitih vrsta naslovnica, ali ta panorama je stajala kao prvi prijedlog skoro do pred tisak. I onda mi je jedne noći nešto zaškripalo u cijeloj priči i drugo jutro sam nazvao Baloga i rekao da to ne može ići, da to mora biti druga naslovnica. Naime, kad na naslovnicu stavite panoramu grada, to lijepo izgleda, ali brka kontekst jer se mi držimo žanra kulturnog turizma, a panorama grada asocirala bi na turistički vodič što ova knjiga nije. Iako može poslužiti tome. Mislim da je ova sadašnja naslovnica pun pogodak.

Za kraj razgovora, upitali smo vlasnika izdavačke kuće Veda Nikolu Žulja kako je uspio zatvoriti financijsku konstrukciju izdavanja monografije.

Žulj: Teška su vremena za izdavaštvo, borim se svaki dan. Na samom početku knjige piše da je rađena pod pokroviteljstvom grada Križevaca i tu se moram posebno zahvaliti zamjeniku gradonačelnika Tomislavu Katanoviću koji je bio vrlo susretljiv. Veći dio sredstava u knjigu je uložila izdavačka kuća Veda, a Grad Križevci je otkupom određenog broja naslova unaprijed podupro ovo izdanje pa je ipak bilo omogućeno raditi s nekom financijskom izvješnošću.(ePodravina.hr)