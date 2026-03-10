Osnaživanje žena u fokusu predavanja Brune Šimleše povodom Dana žena

U prostorijama HGK – Županijske komore Koprivnica jučer je održano predavanje hrvatskog pisca, kolumnista i sociologa Brune Šimleše na temu osnaživanja žena na osobnom i društvenom planu koje je organizirano povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. Predavanje su organizirali Koordinacija za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, a okupljenima su se u uvodnom dijelu obratila predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije Veronika Puškar. Istaknula je kako je Dan žena podsjetnik na snagu, hrabrost i ustrajnost brojnih žena koje su kroz povijest otvarala vrata ravnopravnosti.

„Dan je to koji nas potiče da nastavimo stvarati društvo u kojem svaka žena ima priliku ostvariti svoje potencijale, snove i glas. Tema predavanja je osnaživanje žena na osobnom i društvenom planu, a posebno je važna jer nas podsjeća da prava promjena počinje iznutra, dok žena vjeruje u sebe i dok ima podršku, tada njezina snaga postaje snaga cijele zajednice“, rekla je Puškar.

Župan Tomislav Golubić naglasio je kako se obilježavanje Međunarodnog dana žena često svodi na simboliku, dok je mnogo važnije govoriti o stvarnom položaju žena u društvu. Istaknuo je kako u Hrvatskoj još uvijek postoje razlike u položaju žena, osobito između razvijenijih i manje razvijenih sredina. „Bitno da svaki dan svojim djelima i postupcima odgajamo društvo u kojem nema potrebe razgovarati o ravnopravnosti žena. Možemo se nadati da upravo našim djelima i postupcima možemo ići u tom smjeru i da u budućnosti to više neće biti tema“, rekao je župan te dodao je kako je cilj županijskog sustava graditi društvo u kojem ravnopravnost žena i muškaraca neće biti tema rasprave, iako je svjestan da je za to potrebno još mnogo rada.

U nastavku programa Bruno Šimleša održao je predavanje u kojem je govorio o važnosti osobnog razvoja, međusobnog razumijevanja i jačanja samopouzdanja žena, istaknuvši kako osnaživanje žena ima važnu ulogu u razvoju zdravog i pravednog društva.

Dodajmo kako su predavanju prisustvovali članice Županijske skupštine, članice, Koordinacije za ljudska prava KKŽ i Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ, županijske i gradske pročelnice te ravnateljice i županijski i gradskih ustanova.