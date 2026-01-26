U subotu obilježen Dan mimoza

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice, Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i Klub „Agata“ Križevci organizirali su okupljanje na Trgu J. J. Strossmayera, kako bi građani mogli dati podršku javnozdravstvenoj kampanji – Dan mimoza. Cilj kampanje je skrenuti pozornost i potaknuti preventivne aktivnosti u borbi protiv raka vrata maternice. U Križevcima su članice Kluba žena Agata dijelile mimoze te informirale građane o važnosti prevencije i redovitih pregleda u borbi protiv raka vrata maternice.

Cilj ove javnozdravstvene akcije je podizanje svijesti o važnosti edukacije o zaštiti od humanog papiloma virusa (HPV), glavnog uzročnika raka vrata maternice, kao i poticanje redovitih ginekoloških pregleda te probirnih testiranja na premaligne i maligne promjene vrata maternice. Redoviti preventivni pregledi i cijepljenje protiv HPV-a ključni su za očuvanje zdravlja i rano otkrivanje bolesti koja je gotovo u potpunosti sprječiva i izlječiva ako se otkrije na vrijeme.