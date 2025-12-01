[FOTO/VIDEO] Gabriel Bosek osnovao agenciju za izradu AI aplikacija

Mladi Križevčanin Gabriel Bosek posljednje se dvije godine bavi razvojem programskih aplikacija bez ili s vrlo malo ručnog programiranja (low-code and no-code, LCNC), uz pomoć nekoliko programskih platformi upogonjenih umjetnom inteligencijom (artificial intelligence, AI), kao što su Loveable i Bubble. Također je pokrenuo vlastitu agenciju za razvoj AI botova i aplikacija “Evolvio AI” te se se navodi kao suosnivač agencije “AgentDial AI“.

Dvadesetogodišnji Bosek je završio Tehničku školu Ruđera Boškovića u Zagrebu i bivši je stipendist Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”. Trenutno pohađa prvu godinu prijediplomskog stručnog studija Informatika, smjer Informatički dizajn, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Inače je vrsni nogometaš i strastveni sportaš, nogometom se počeo baviti još u nogometnoj školi NK Radnik Križevci, igrao je u Vrbovcu, a u protekloj sezoni 2024./2025. za NK Viktorija iz Vojakovca. Također je igrao futsal za MNK Futsal Dinamo iz Zagreba.

Prije nekoliko mjeseci Bosek je sudjelovao među deset izabranih od preko tri tisuće polaznika Softify Campa, edukacijskog pogona agencije Softify, na interaktivnoj no-code radionici Hackaton 1.0, koja se održala 13. rujna u Beogradu. Radovi su se ocjenjivali i najbolja tri rada su dobila plaketu, a Bosekova se aplikacija našla na 3. mjestu.

– Imali smo tri sata za napraviti prvi prototip aplikacije za koju smo dobili zadan dizajn, koji smo trebali sami prekopirati i zadane su bile funkcionalnosti koje je ta aplikacija trebala imati, ispričao nam je Bosek, istaknuvši da mu je od same nagrade puno više značilo iskustvo ponovnog susreta s mnogim kolegama iz LCNC ekosustava.

Softify je agencija hrvatskog osnivača i CEO-a Frana Bevande, specijalizirana za izgradnju LCNC rješenja po principu softver-kao-usluga (software-as-a-service, SaaS), što omogućuje izradu složenog softvera po razumnijim cijenama. Ove su godine na proljeće u Zagrebu organizirali Softicon, prvu konferenciju za izradu aplikacija bez kodiranja na području Balkana.

– Nedavno sam osnovao AI agenciju za izradu aplikacija i AI backend botova, stoga mislim da je ovo bio jedan vrlo koristan izlet da sam sebe dodatno potaknem u poslovnom svijetu, zaključio je Bosek, na čijem web-sjedištu već stoji da su isporučili desetak rješenja, a nekoliko zapisanih iskustava naručitelja izrazito hvali njihovu brzinu i profesionalnost u izgradnji i isporuci traženih rješenja.

LCNC pristup razvoju programskih aplikacija nije novost, posebno ako se radi o brzom razvoju internih alata i jednostavnih poslovnih aplikacija od strane tehnički potkovanijih korisnika, ali uzlet je dobio posljednjih godina razvojem velikih jezičnih modela (large language models, LLM) umjetne inteligencije, što omogućuje učinkovitiji razvoj manjih rješenja zadavanjem tzv. promptova putem ciljane AI platforme, uz korištenje intuitivnih grafičkih sučelja te okvira za automatizaciju. Taj pristup još se naziva vibe-kodiranjem (vibe-coding).

U svojoj najnovijoj prognozi, objavljenoj početkom studenog, Gartner Inc. predviđa se da će globalno tržište tehnologija za LCNC razvoj softvera dosegnuti 58,2 milijarde dolara do 2029. godine, s robusnom dvoznamenkastom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 14,1%. Ključni pokretači koji ubrzavaju usvajanje do 2029. uključuju agentsku umjetnu inteligenciju, građane razvijatelje (citizen developers) i rastući fokus na operativnu izvrsnost.