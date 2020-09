Dio Križevaca povremeno će biti bez plina od danas do kraja rujna

Iz tvrtke Radnik – plin stigla je obavijest da će u periodu od 07. rujna do 11.rujna. doći do prekida isporuke plina u periodu od 10:30 do 14:00 sati na području sljedećih ulica u Križevcima:

Tome Sermargea, Zvonimirova ulica, Augusta Šenoe, Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Trg Antuna Nemčića, dio Frankopanske ulice

Do prekida dolazi zbog održavanja plinske mreže u ulici Tome Sermargea u Križevcima.

Pored toga, u periodu od 07.rujna do 30. rujna , doći će do prekida isporuke plina u periodu od 11:00 do 15:00 sati na području sljedećih ulica:

Dio Zagrebačke, K. Heruca, A. Mihanovića, dio Prigorske, K.P. Krešimira, M. Bogovića, Pesek, G. i D. Križevčine

F. Kerna, Koruška, Vrbovečka, Karane, Brckovščina, K. Hauslera.

Do prekida dolazi zbog održavnja plinske mreže u Koruškoj ulici u Križevcima.